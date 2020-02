Wi-Fi-Nutzung steigt beim 54. Super Bowl zum 7. Mal in Folge

Die Wi-Fi-Analyselösung von Extreme Networks zeigt: Eine Rekordmenge von 26 Terabyte an Daten wurden während des größten NFL-Spiels des Jahres über das Wi-Fi im Stadion übertragen

SAN JOSE/FRANKFURT A.M., 10. Februar 2020 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), der offizielle Wi-Fi-Lösungsanbieter der National Football League (NFL) sowie des 54. Super Bowl, gibt bekannt, dass während des Super Bowl in Miami eine Rekordzahl von 26,42 Terabyte an Daten im Stadion übertragen wurden. Das entspricht einer Steigerung von 9,9 Prozent gegenüber dem letztjährigen NFL-Meisterschaftsspiel und das, obwohl die Veranstaltung in einem Stadion mit geringerer Kapazität und daher fast 10.000 weniger Fans stattfand. Extreme stellte die gesamte Wi-Fi-Infrastruktur für das Event zur Verfügung und analysierte den Rekordanstieg des Fan-Engagements sowie die Trends im Nutzerverhalten während des Spiels. Die Ergebnisse zeigen, dass Instagram über das Wi-Fi am meisten genutzt wurde. Jeder User verbrauchte durchschnittlich 595,6 Megabyte an Daten – eine Steigerung um 21 Prozent pro Nutzer im Vergleich zum 53. Super Bowl.

Die NFL ist führend in der digitalen Sportwelt und investiert in die Infrastruktur der Stadien -einschließlich 5G und fortschrittlicher Wi-Fi-Lösungen – um ihre zunehmend mobil vernetzte Fangemeinde zu unterstützen. Seit Extreme 2014 die Partnerschaft mit der NFL angekündigte, hat das Unternehmen seine Spitzenlösungen, darunter ExtremeWireless™ Access Points und/oder ExtremeAnalytics™ Software, in 24 NFL-Stadien eingesetzt und 25 Teams dabei unterstützt, die Wi-Fi-Technologie in den Stadien zu verbessern und den Fans das bestmögliche Stadionerlebnis zu bieten. Die NFL hat Extreme damit betraut, Daten und Analysen für die vorangegangenen sechs Super Bowls bereitzustellen.

Das Wichtigste zum 54. Super Bowl im Überblick:

Übertragene Daten: 26,42 TB

– Vor dem Kick-Off: 11,1 TB

– Nach dem Kick-Off: 15,32 TB

Netzwerk-Spitzenwerte

– Spitzenanzahl gleichzeitiger User: 24.837 (vor dem Spiel)

– Spitzenauslastung des Netzwerks: 10,4 Gbps (vor dem Spiel)

Zuschauerzahl: 62.417

Nutzung durch die Fans

– Anzahl der User: 44.358

– Adoption Rate: 71 %

– Durchschnittliche Nutzung pro Gerät: 595,6 MB

Beliebteste Apps

– Meist genutzte Streaming-Anwendungen: iTunes, Apple-Streaming, YouTube, Spotify, Netflix

– Meist genutzte Social Apps: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Bitmoji

– Meist genutzte Sport-Apps: ESPN, NFL, NFL OnePass, CBS Sport, ESPN Go

Diese Erkenntnisse von ExtremeAnalytics bieten einen besseren Einblick in die Netzwerk-Performance sowie in die Anwendungen, die im Wi-Fi-Netzwerk ausgeführt werden. Zudem geben sie einen Überblick über die Reaktionszeit der einzelnen Anwendungen. Diese Informationen ermöglichen es der Stadion-IT, eine zuverlässige Wi-Fi-Konnektivität bereitzustellen und Probleme proaktiv zu beheben, sodass die Fans eine beständige Verbindung zu Social-Media- und Gameday-Apps herstellen, auf mobile Tickets zugreifen, Konzessionen für die Sitzplätze bestellen und moderne Anwendungen wie Virtual Reality nutzen können. Alle Statistiken sind in der Super Bowl Infografik verfügbar, die Extreme zum siebten Mal veröffentlicht hat.

John Brams, Director, Hospitality, Sports and Entertainment, Extreme Networks, Inc.

„Dies ist das siebte Jahr in Folge, in dem wir Daten und Analysen für den Super Bowl zur Verfügung stellen, und wieder einmal haben wir eine rekordverdächtige Wi-Fi-Nutzung erlebt. Ein Blick auf die Reports all dieser Jahre zeigt deutlich, dass der riesige Datenbedarf der Fans keine Anomalie darstellt, sondern Teil eines längerfristigen Trends ist, der sich fortsetzen wird. Wenn die NFL-Teams beginnen, Wi-Fi 6 zu nutzen, werden die Stadien in der Lage sein, den Fans in der gesamten Liga noch bessere, innovative Erfahrungen zu bieten. Die NFL wird so ihren Status als Technologie-Pionier weiter festigen.“

Aaron Amendolia, Vice President of Information Technology Services, The National Football League

„Der Super Bowl ist für die NFL der wichtigste Tag des Jahres. Eine große Anzahl innovativer und kooperativer Technologiepartner wird benötigt, um ihn zu einem Erfolg zu machen. Jahr für Jahr bietet Extreme branchenführende Technologie und Expertise, die uns dabei unterstützen, den bestmöglichen Spieltag zu bieten. Neben der Bereitstellung von Wi-Fi-Konnektivität liefert die Analysesoftware von Extreme granulare Einblicke, die wir zur Optimierung des Stadionerlebnisses in Echtzeit nutzen können. Die Daten zum Fan-Verhalten dienen auch als Grundlage für unsere langfristige Strategie, die uns zu neuen Bereichen führt, in die wir investieren sollten, um das Fan-Erlebnis weiter zu verbessern.“

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist das branchenweit erste Unternehmen für cloudbasierte End-to-End-Enterprise Networking-Lösungen. Unsere erstklassigen Technologielösungen, – vom Desktop zum Rechenzentrum, vor Ort oder über die Cloud – sind agil, anpassungsfähig sowie sicher, um die digitale Transformation unserer Kunden zu beschleunigen und ihnen den schnellsten Weg zum Autonomous Enterprise zu ermöglichen. Unser zu 100% durch eigene qualifizierte Mitarbeiter durchgeführter Service und Support ist branchenweit führend. Auch mit 50.000 Kunden weltweit – darunter die Hälfte der Fortune 50 sowie weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Wirtschaft, Hospitality, Einzelhandel, Transport und Logistik, Bildung, Bundesbehörden, Gesundheitswesen und Fertigung – bleiben wir schnell, flexibel und haben jederzeit den Erfolg unserer Kunden und Partner im Auge. Wir nennen das Customer-Driven Networking™. Extreme Networks wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://de.extremenetworks.com/ oder unter der Telefonnummer +49 69 47860-0.

Firmenkontakt

Extreme Networks

Miryam Quiroz Cortez

– –

– –

+44 (0) 118 334 4216

mquiroz@extremenetworks.com

https://de.extremenetworks.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Eva Hildebrandt und Alisa Speer

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89417761-14/-29

Extreme@Lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.