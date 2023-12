Wichtiger Vorsatz 2024: Bei Krampfadern jetzt Venencheck!

Jetzt die Venen checken bei www.info-krampfader.de – Jede 3. Frau und jeder 5. Mann in Deutschland betroffen – Hohe Dunkelziffer vermutet – Lasertherapie ELVeS von biolitec hilft schonend und schmerzarm – Schnell wieder auf den Beinen

Jena, 22.12.2023 – Krampfadern lassen sich im Winter gut unter langen Hosen oder dicken Strumpfhosen verstecken. Zudem kann sich das kühlere Wetter positiv auf die Symptome von Krampfadern auswirken. Dennoch sind sie da! Dick und blau schlängeln sie sich um die Oberschenkel und Waden. Etwa ein Drittel aller Frauen und fast 20 Prozent der Männer sind davon betroffen. Fachleute gehen jedoch von einer sehr viel höheren Dunkelziffer aus. Besonders Männer ignorieren Warnsignale oder sehen die knotigen Venen gar nicht erst. Behandelt man Krampfadern nicht, ist das nicht nur eine optische Frage, sondern birgt auch ernste gesundheitliche Risiken.

Unbehandelt schreitet die krankhafte Veränderung stetig fort und kann zu Ekzemen, offenen Beinen, Thrombosen, Entzündungen, aber auch Blutungen führen. Obwohl fast doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen sind, kommen schwere Befunde laut einer Datenanalyse des Robert-Koch-Instituts bei beiden Geschlechtern ähnlich häufig vor. Warum ist das so? Männer gehen im Schnitt viel später als Frauen zur Erstuntersuchung und warten häufig, bis sie erhebliche Beschwerden haben.

Ein baldiger Venencheck bei www.info-krampfader.de lohnt sich also – und das sowohl für Frauen als auch Männer. Wenn Patientinnen oder Patienten eines oder mehrere der folgenden Symptome an sich bemerken, sollten sie kurzfristig einen Termin zur Abklärung der Beschwerden bei einem Venenspezialisten (Phlebologe) vereinbaren:

– Bläuliche, knotige Venen unter der Haut

– Schwere Beine

– Spannungsgefühle und geschwollene Beine

– Juckreiz in den Beinen

– Braunverfärbungen der Haut an den Beinen

– Entzündete Hautstellen am Bein

Bestätigt sich die Diagnose, ist das kein Grund zur Panik. Es gibt inzwischen zahlreiche schmerzarme Behandlungsmöglichkeiten, die das Problem sanft lösen. Eine von ihnen ist die moderne ELVeS-Radial-Therapie von biolitec. Diese schonende und schmerzarme Behandlungsmöglichkeit von krankhaft erweiterten Venen wird bereits von vielen Ärzten in ganz Deutschland erfolgreich angewandt. Bei dieser schnellen und minimal-invasiven Methode wird die Krampfader mittels eines Lasers ohne Schädigung von umliegendem gesunden Gewebe von innen verschlossen. In den meisten Fällen reicht eine kurze örtliche Betäubung und ein Eingriff mit kleinsten Einschnitten aus. Danach können die Patientinnen und Patienten in der Regel direkt wieder nach Hause gehen. Schwellungen und Blutergüsse sind dabei minimal und der Alltag kann in der Regel nach kurzer Zeit wieder aufgenommen werden.

Weitere Informationen zur schonenden Lasertherapie der biolitec und einen Arztfinder für die Suche nach Spezialisten in der Nähe finden Patientinnen und Patienten auf der Website www.info-krampfader.de Für Fragen nach Behandlungsmöglichkeiten in einzelnen Regionen steht außerdem die biolitec-Hotline 01805/010276 zur Verfügung.

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasentumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

