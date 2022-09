Widerstandsfähig in Krisenzeiten: CARMAO rät zum Ausbau von Unternehmensresilienz

So lassen sich Krisen, besondere Belastungen und schwierige Situationen in Unternehmen besser bewältigen

Limburg a.d. Lahn, 9. September 2022 – Manche Menschen meistern Krisen besser als andere. Sie besitzen eine entscheidende Stärke: Resilienz. Diese generelle Fähigkeit, Krisen, besondere Belastungen und schwierige Lebenssituationen gut zu bewältigen, lässt sich trainieren und stärken. Das gilt auch für Unternehmen und Organisationen. Denn ein starkes „Immunsystem“ kann existenzentscheidend sein. Resiliente Unternehmen sind widerstandsfähiger. Die CARMAO GmbH ( www.carmao.de), Spezialist für Unternehmensresilienz, zeigt, welche Stellhebel hierfür zu betätigen sind.

„Unternehmen müssen sich heute schneller denn je auf Veränderungen einstellen. Globalisierung, Digitalisierung, immer kürzere Innovationszyklen und viele weitere Einflussfaktoren fordern eine hohe Dynamik und Flexibilität. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Informationssicherheit, Qualität, Compliance etc. Hinzu kommen zunehmend Einflüsse wie Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen und vieles mehr. Um in dieser herausfordernden Zeit bestehen zu können, ist es so wichtig wie nie zuvor, die Belastbarkeit der unterschiedlichen Säulen im Unternehmen zu stärken“, erklärt Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH.

Maßnahmen zur Unternehmensresilienz unterstützen die innere Widerstandskraft, das „Immunsystem“. Sie fördern die Fähigkeit eines Unternehmens oder einer Organisation, sich systematisch auf aktuelle und künftige negative Einflüsse vorzubereiten und so darauf einzustellen, dass Schäden vermieden werden und die Zukunftsfähigkeit aufrecht-erhalten wird.

Beständigkeit und Flexibilität in einem

Resilienz fördert Stärke und Robustheit, bedeutet aber auch Flexibilität: Nachgeben und dennoch beständig sein – wie ein Baum im Wind. Um mit allen Bestandteilen des Unternehmens so fest verwurzelt zu sein, dass Gegenwind nicht zum Umfallen führt, müssen die dafür relevanten Strukturen und Prozesse entsprechend gestaltet werden. Dies lässt sich durch Managementsysteme unterstützen. Sie berücksichtigen die unterschiedlichen Zweige: Informationssicherheit, Compliance, Business Continuity und Risikomanagement ebenso wie Service-, Qualitäts-, Personal- und Innovations-Management. Das sind die zentralen Elemente, deren Umsetzung und Verästelung zur Unternehmensresilienz führt.

Ulrich Heun erklärt: „Die organisationale Resilienz hat sehr viele Facetten. Es ist daher erfolgsentscheidend, alle Mitarbeitenden und Geschäftspartner auf sämtlichen Ebenen ins Boot zu holen, um durchgängige Resilienz erzielen zu können. Wenn alle Faktoren gesund und resilient sind, entsteht eine starke Widerstandskraft im Gesamten. Wir bieten daher entsprechende Beratung und Dienstleistungen zur nahtlosen Integration der verschiedenen Teildisziplinen. Dies reicht von der Analyse der Verknüpfungen über die Identifikation von Problemen bis hin zur methodischen Umsetzung.“

Zum Thema Unternehmensresilienz können Interessierte am 15. März 2023 am „CARMAO Resilience Summit“ teilnehmen. Keynotes, Impuls-Vorträge, Barcamps und Diskussionen zeigen, wie sich Unternehmen oder Organisationen auf Herausforderungen vorbereiten können sowie sicherer und agiler damit umgehen. Mehr Informationen und die Möglichkeit, Vortragsvorschläge einzureichen, unter: https://carmao.de/resiliencesummit

Die 2003 gegründete CARMAO GmbH mit Hauptsitz in Limburg a. d. Lahn bietet Beratung, Projektdurchführungen, Dienstleistungen und Seminare an. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Unternehmensresilienz bzw. organisationale Resilienz nach ISO 22316, Informationssicherheit, Risikomanagement, Business Continuity Management (BCM), Datenschutz und Compliance, Sicherheit im Datacenter u. v. m. Der Leistungsumfang erstreckt sich von der Business-Analyse und Marktforschung über die Lösungsentwicklung und -implementierung bis zum Kompetenztransfer durch die Schulungsangebote „CARMAO Qualifications“.

CARMAO befähigt Unternehmen unter anderem dazu, eine organisationale Widerstandsfähigkeit aufzubauen und dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung sicher und flexibel zu nutzen. Zum Kundenstamm gehören öffentliche Verwaltungen, Konzerne, kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. www.carmao.de

Bildquelle: Jarekgrafik auf Pixabay