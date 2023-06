Wie arbeitet eine PR- und Content-Marketing-Agentur wie Görs Communications?

Görs Communications ist die erfahrene PR- und Content-Marketing-Agentur in Lübeck und Umgebung

Eine professionelle PR- und Content Marketing Agentur wie Görs Communications aus Lübeck ( https://www.goers-communications.de ) unterstützt Unternehmen dabei, effektive Inhalte zu erstellen und zu verbreiten, um ihre Marketingziele zu erreichen. Sie konzentrieren sich darauf, wertvollen, relevanten und ansprechenden Content zu entwickeln, der die Zielgruppe anspricht und die Marke des Unternehmens stärkt.

Beispiele für Content Marketing Maßnahmen:

Blogging: Erstellung und Veröffentlichung von Blogbeiträgen, um Informationen bereitzustellen, Fachwissen zu teilen und das Engagement der Leser zu fördern.

Social Media Marketing: Erstellung von Inhalten für verschiedene Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn, um das Publikum anzusprechen und zu binden.

Videomarketing: Produktion und Veröffentlichung von Videos, um Informationen, Geschichten oder Anleitungen zu teilen und das Publikum visuell anzusprechen.

E-Books und Whitepapers: Erstellung umfangreicherer Inhalte wie E-Books und Whitepapers, um tiefergehende Informationen zu einem Thema bereitzustellen und Leads zu generieren.

Infografiken: Erstellung visueller Darstellungen von Informationen oder Daten, um komplexe Konzepte leicht verständlich und ansprechend zu präsentieren.

Podcasting: Erstellung und Veröffentlichung von Audioinhalten in Form von Podcasts, um Fachwissen zu teilen, Interviews durchzuführen oder Diskussionen zu führen.

Case Studies: Erstellung von Fallstudien, um Erfolgsgeschichten und Kundenergebnisse zu präsentieren und potenzielle Kunden zu überzeugen.

Webinare: Durchführung von Online-Seminaren oder Schulungen, um Expertenwissen zu teilen, Interaktion mit dem Publikum zu ermöglichen und Leads zu generieren.

Gastbeiträge und Medienpartnerschaften: Veröffentlichung von Inhalten auf externen Websites oder in Medien, um die Reichweite zu erweitern und das Publikum des Partnerunternehmens anzusprechen.

E-Mail-Marketing: Erstellung und Versendung von zielgerichteten E-Mail-Kampagnen, um Kunden zu informieren, zu engagieren und zum Handeln zu motivieren.

Dies sind nur einige Beispiele für Content-Marketing-Maßnahmen, die eine erfahrene PR- und Contentmarketing-Agentur wie Görs Communications umsetzen kann. Die genaue Auswahl und Umsetzung hängt von den Zielen, der Zielgruppe und der Branche des Unternehmens ab.

Synergien von Public Relations (PR) und Contentmarketing nutzen

Kombinierte PR- und Content-Marketing-Maßnahmen beziehen sich auf die Integration von PR (Public Relations) und Content-Marketing-Strategien, um die Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Reichweite eines Unternehmens zu verbessern.

Beispiele für kombinierte PR- und Content-Marketing-Maßnahmen:

Pressemitteilungen mit informativem Content: Veröffentlichung von Pressemitteilungen, die relevante und interessante Inhalte enthalten, um Journalisten und Leser anzusprechen.

Gastbeiträge auf bekannten Websites: Platzierung von Gastbeiträgen auf renommierten Websites oder Blogs, um Fachwissen zu teilen und das Publikum zu erweitern.

Interviews mit Branchenexperten: Durchführung von Interviews mit bekannten Experten der Branche und Veröffentlichung der Inhalte in verschiedenen Medienkanälen.

Veröffentlichung von Fachartikeln: Erstellung und Veröffentlichung von Fachartikeln in branchenspezifischen Publikationen, um das Fachwissen des Unternehmens zu demonstrieren und die Glaubwürdigkeit zu steigern.

Content-Partnerschaften mit Influencern: Zusammenarbeit mit Influencern oder Meinungsführern, um gemeinsame Inhalte zu erstellen und deren Reichweite und Glaubwürdigkeit zu nutzen.

Unternehmens-Blogs mit Expertenwissen: Betrieb eines Unternehmensblogs, der hochwertigen Content bietet, der das Fachwissen und die Einblicke der internen Experten des Unternehmens demonstriert.

Fallstudien mit PR-Effekt: Erstellung von Fallstudien, die nicht nur die Erfolge des Unternehmens darstellen, sondern auch als PR-Instrument eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit der Medien und der Zielgruppe zu gewinnen.

Live-Events und Webinare mit PR-Promotion: Veranstaltung von Live-Events, Konferenzen oder Webinaren und gezielte PR-Promotion, um die Teilnahme und das Interesse eines breiten Publikums zu fördern.

Multimediale Inhalte für die Presse: Erstellung von visuellen und interaktiven Inhalten wie Infografiken, Videos oder interaktiven Präsentationen, die speziell für die Presse entwickelt werden, um deren Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Social-Media-Kampagnen mit PR-Elementen: Durchführung von Social-Media-Kampagnen, die PR-Elemente enthalten, wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit Influencern, das Erzählen von Geschichten oder das Hervorheben positiver Kundenbewertungen, um die Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit des Unternehmens zu steigern.

Diese kombinierten PR- und Content-Marketing-Maßnahmen zielen darauf ab, die Stärken beider Bereiche zu nutzen, um die Wirkung und den Erfolg der Marketingaktivitäten zu maximieren.

Diplom-Sozialwirt Daniel Görs ist seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen PR, Content, Kommunikation und Marketing aktiv. Profitieren auch Sie von mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen Projekten. Der erfahrene PR- und Marketing-Berater Daniel Görs war unter anderem PR-Manager und Pressesprecher bei FinanceScout24 sowie Leitung Corporate Communications bei Immonet. Er ist aus vielen Medien bekannt, unter anderem aus ARD, ZDF, Pro7, DIE WELT, HAMBURGER ABENDBLATT, taz, Lübecker Nachrichten, Focus Money, krass, werben & verkaufen, Immobilienzeitung, Immobilienwirtschaft uvm. Der Kommunikations- und Marketingprofi steht Ihnen als Berater, Interim Manager und Coach zur Verfügung.

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf, um Ihr Projekt und Ihr Unternehmen ganz nach vorne zu bringen. Telefonisch 0800-GOERSCOM (0800-46377266) oder per E-Mail an info (at) goers-communications (Punkt) de

Die professionelle Beratung für Public Relations (PR), Suchmaschinenoptimierung (SEO), Content, Marketing und Digitalisierung Görs Communications (Lübeck / Ostsee / Hamburg / HanseBelt Region) sorgt für mehr Umsatz und Bekanntheit, Kundengewinnung, besseres Image, Reichweiten- und Umsatzsteigerung durch PR, SEO, Digitalisierung, Marketing und Media.

Als Digital-, Marketing- und Unternehmensberatung und als Coach und Berater für Public Relations (PR), SEO, Marketing und Digitalisierung hilft der erfahrene Experte Daniel Görs mit optimierter Kommunikation und modernem Marketing viel mehr zu erreichen: Mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Bekanntheit, mehr Aufmerksamkeit, klare Positionierung, cleveres Marketing, professionelle PR und SEO.

Wir lieben und leben hanseatische Werte. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind und bleiben unsere Maximen. Deshalb schätzen uns unsere Kunden seit vielen Jahren als Berater, Coach und Sparringspartner auf Augenhöhe. Vor allem in Lübeck, Hamburg, Schleswig-Holstein und in der HanseBelt Region, aber auch über Norddeutschland hinaus.

Communications, Consulting, Content und Coaching: Der erfahrene PR-Experte Daniel Görs vermittelt PR- und Marketing-Grundlagen und befähigt Unternehmen und Organisationen, Unternehmer und Selbstständige, durch „Do-it-yourself-PR“ ihre Public Relations / Öffentlichkeitsarbeit, Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie Marketing und Digitalisierung selbst durchzuführen.

