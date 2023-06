Wie aus einer Hundeschule etwas Besonderes entsteht

Die Luftleine GmbH mit ihrer Hundeschule und ihrer Futtermarke Mirals hat in den vergangenen sieben Jahren ihre Visionen und Ziele erreicht.

Trebur, 28.06.2023 Tim und Alona Knobloch aus Trebur feierten in dieser Woche ihr siebenjähriges Firmenjubiläum. Angefangen hat alles während ihrer Zeit an der Universität in Mainz. Tim Knobloch studierte Philosophie und seine Frau Alona Knobloch absolvierte dort den Masterabschluss in Biologie. Beide hatten neben dem Studium ihre Ausbildung zum Hundetrainer nach §11 TierSchG gemacht und gaben bereits länger bei den „Bunten Hunden“ in Trebur verschiedene Kurse. Ihr eigener Hund Miral kam im April 2012 aus einem Wurf in Trebur zu ihnen. Telsea kam im August 2012 aus einem Shelter aus der Ukraine.

Da beide das Beste für ihre Hunde wollten, war es naheliegend beide Hunde nach der „BARF-“ Methode zu füttern. Hierzu bildete sich Tim Knobloch zum Ernährungsberater weiter. In vielen Ernährungsberatungsseminaren klärte er seine Kunden über diese Art dieser Fütterung auf. Der Nachteil ist hier klar, dass man viel Fachwissen benötigt, damit man keine Fehler macht und der Hund nicht mangelernährt ist! Leider ist das Barfen nicht geeignet für einen Urlaub mit Hund, da hier oft kein frisches Fleisch, Obst und Gemüse mitgeführt werden kann. Daher war es naheliegend, dass man das BARF Konzept, 80 % Fleisch und 20 % Obst und Gemüse in eine Dose verpackt. Die ersten vier Mirals Rezepte wurden erstellt und die Sorten Huhn, Rind, Ente und Pferde gingen in die Produktion. Aus der Hundeschule und der Ernährungsberatung wurde am 26.06.2016 die Luftleine GmbH gegründet. Hier war es naheliegend, den Markennamen des Futters nach dem eigenen Hund zu wählen und die Marke Mirals entstand. Die ersten Sorten wurden ausschließlich auf dem Hundeplatz und direkt aus dem Auto verkauft. Es dauerte nicht lange, bis auch einheimische Futtermittelgeschäfte die Sorte „Mirals“ im Programm aufgenommen hatten. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage entschied man sich, einen Online-Shop zu erstellen und die mittlerweile acht Mirals Sorten über das Internet zu verkaufen. Der Vertrieb und Versand wurde zunächst über einen Dienstleiter im Raum München abgewickelt, der die Kunden schnell und zuverlässig belieferte.

Ende 2017 beschloss das Team, die Sparte Leckerlis mit aufzunehmen. Das Unternehmen wuchs schnell und Tim Knobloch erkannte, dass er dringend ein eigenes Mirals Lager vor Ort benötigte. Im Mai 2018 wurde das Lager in der Oderstraße 26 angemietet. Seitdem wächst das Portfolio des Unternehmens ständig an. Inzwischen gibt es 15 Mirals Sorten Hundenassfutter in den Größen 400 g und 800 g. Zahlreiche Nahrungsergänzer und über 60 Sorten Leckerlis gehören inzwischen zur festen Produktpalette. Die Seminare Körpersprache Mensch/ Hund, Ernährungsseminare, Krallen schneiden leicht gemacht, Massagekurs mit dem Hund, Erste-Hilfe-Kurs Hund und Yoga mit dem Hund sind feste Bestandteile des Seminarbereichs. Auf dem eigenen Hundeplatz in Trebur-Geinsheim finden zahlreiche Kurse wie Grundgehorsam, Crossdogging, Leinenführigkeit, Antigiftködertraining, Mantrailing, Welpen- und Junghundekurse sowie Kind und Hund Kurse statt.

Tim Knobloch veröffentlichte seinen ersten Buchbeitrag im September 2021 im Buch „Ausgezeichnetes Expertenwissen“. Im April 2022 erschien dann sein eigenes Buch „Die Deklarationstäuschung“- Augen auf beim Futterkauf, das er mit Lisette Jupke zusammen auf den Markt brachte. Aufgrund der Coronapandemie und des daraus resultierenden Welpen Booms entschieden sich die beiden, ein Kindersachbuch über die Verantwortung zu verfassen, die man für den Umgang mit einem Hund hat. Das Buch „Vierbeiner gesucht!“ – Vier Pfoten für Mia ist kurz vor Weihnachten 2022 erschienen. Derzeit arbeiten beide an einem weiteren Buchprojekt, das seine Leser bestimmt begeistern wird.

Die Umsetzung der Pläne für die weiteren Jahre ist für die beiden Jungunternehmer fest im Fokus. So wurde in jüngster Vergangenheit von der Gemeinde Trebur ein Grundstück in Trebur-Astheim gekauft, auf dem ein Hundekompetenzzentrum entstehen wird.

Man darf gespannt sein, wie sich das Unternehmen in den nächsten Jahren weiterentwickelt.

Mirals steht für eine artgerechte, natürliche und gesunde Ernährung von Tieren. Die Ernährung soll das Tier mit allen Nährstoffen versorgen, die es braucht, um gesund und glücklich zu sein.

Seit 2012 hält Tim Knobloch Ernährungsseminare, um die Menschen zu informieren und aufzuklären. Die Natur liefert bereits all das, was ein Tier für eine ausgewogene Ernährung braucht. Die Vollwertmenüs, welche Tim Knobloch entwickelte, sind so exzellent ausgewogen, dass er sich auf Anraten seines Umfeldes und den Mitgliedern seiner Hundeschule dazu entschloss, Ende 2016 diese Premium-Ernährung für alle Tierbesitzer zugänglich zu machen. Die entstandene „Mirals“ – Produktpalette ist absolut ehrlich, transparent, rein und natürlich. Frei von jeglichen Zusätzen. Rein darf nur, was frisch und gesund ist. Mit den höchsten Qualitätsstandards: frisch, nahrhaft und vollwertig – so wie es die Natur vorgesehen hat.

Aus Verbundenheit mit der Natur. Aus Respekt vor allen Tieren.

