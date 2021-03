Wie autonome Systeme bei TTPCG ® Menschen die Arbeit erleichtern

Port Lavaca, 06.03.2021 – Künstliche Intelligenz wurde bereits vor einiger Zeit zur Realität für die Kunden der Partnervermittlung TTPCG ® und so zum Mediator für zwei Menschen auf Partnersuche. Autonome Systeme unterstützen bei TTPCG ® auch Menschen bei ihrer Arbeit im Dienst glücklicher Partnerschaften genauso, wie Kunden, die schnell den wirklich passenden Partner finden wollen. Beispielsweise werden seit Jahren eingehende E-Mails autonom zur Bearbeitung zugeordnet.

Hightech Digital gepaart mit Menschlichkeit

Kunden eines perfekten Service in Sachen Partnervermittlung erleben bei TTPCG ® in einer einzigartigen digitalen Welt zusätzlich eine sehr persönliche Beratung und Unterstützung von Mensch zu Mensch. Wenn ein Interessent die hochwertige aber dennoch sehr preiswerte Dienstleistung nutzen möchte, wird dieser von einem bestens ausgebildeten Singleberater beraten. TTPCG ® – Singleberater sind hochmotivierte Franchisenehmer der Erfolgsmarke TTPCG ®. Natürlich werden die TTPCG ® Franchisenehmer von einem erfahrenen Center Manager während der Einarbeitung bestens unterstützt. Zusätzlich erfolgt die Ausbildung und Einarbeitung online. Beispielsweise können TTPCG ® Franchisenehmer mittels einer eigenen Suchmaschine durch Stichwörter schnell wichtige Informationen abrufen, selbst im Verlauf eines Beratungsgespräches, welches auch via Videokonferenz stattfinden kann. Bei TTPCG ® kommt, wenn gewünscht, der Singleberater auf den Laptop oder das Smartphone.

Autonome Systeme machen den Start für Franchisepartner leicht

Damit der Datentransfer von Kundendaten perfekt und sicher erfolgt, werden die TTPCG ® Franchisenehmer bestens dafür ausgebildet. Die TTPCG ® Franchisenehmer übermitteln online Daten zum Training. Ein autonomes System überprüft die Datenübertragung und gibt Empfehlungen, was der TTPCG ® Franchisenehmer besser machen könnte. Der Vorteil dabei, neue TTPCG ® Franchisenehmer werden schnell sattelfest für die Tätigkeit als Singleberater und kommen noch schneller ins Geld verdienen. Ob haupt- oder nebenberuflich, spielt dabei keine Rolle. Wer mehr über seine beruflichen Chancen als TTPCG ® Franchisenehmer erfahren möchte, kann die gratis Information Broschüre mit nachfolgendem Link downloaden.

https://www.partner-computer-group.com/franchise/mobile/Franchiseinfo-D-A-CH.pdf

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Remi Davis, 2202 TX-35 N, Port Lavaca, TX 77979 gelesen. Vielen Dank dafür. Der Bericht erschien zuerst in der englischen Version im © 2021 – US-Magazine PCs for People. Deutsche Übersetzung im Auftrag des press office der Tim Taylor Group von Cassy Young.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

