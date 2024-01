Wie die Bremer Recruiting Experten neue top Mitarbeiter für Unternehmen gewinnen

Mit ihrem Recruiting 365 – Rundum-Sorglos-Konzept revolutionieren die Bremer Recruiting Experten Alexander Flögel und Harald Sennebogen die Personalbeschaffung. Es wird aufgezeigt, dass Unternehmen durch maßgeschneiderte Strategien und gezieltes Sourcing in der Lage sind, die besten Mitarbeiter zu gewinnen. Die Bremer Recruiting Experten haben sich auf die Fahnen geschrieben, Unternehmen nicht nur Mitarbeiter, sondern top Fachkräfte zu vermitteln. Ihr Ansatz: ein ganzheitliches Verständnis für Unternehmen und Positionen, eine individuelle Strategieentwicklung und eine schnelle, effektive Umsetzung. Vor allem auch regional.

1. Verständnis als Ausgangspunkt

Alles beginnt mit einem Dialog. Alexander Flögel und Harald Sennebogen nehmen sich Zeit, die Unternehmen und ihre offenen Stellen genau zu verstehen. Durch persönliche Gespräche mit den Bremer Recruiting Experten wird ein detailliertes Bild gezeichnet, das sowohl interne Unternehmensfaktoren als auch die Marktsituation berücksichtigt. Dieser tiefgehende Einblick ist entscheidend, um die Weichen für eine erfolgreiche Personalakquise zu stellen.

2. Maßgeschneiderte Strategien für langfristigen Erfolg

Auf Basis des erarbeiteten Verständnisses entwickeln die Bremer Recruiting Experten eine auf das Unternehmen zugeschnittene Strategie. Dabei verfolgen Alexander Flögel und Harald Sennebogen einen doppelten Ansatz: die schnelle Besetzung von Schlüsselpositionen und die langfristige Etablierung des Unternehmens als Top-Arbeitgeber. Dieser zweigleisige Weg sichert nicht nur den aktuellen, sondern auch den zukünftigen Erfolg im hart umkämpften Arbeitsmarkt.

3. Gezieltes Recruiting mit modernsten Methoden

Sobald die Strategie steht, werden die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. Hierbei setzen die Bremer Personalspezialisten auf eine Kombination aus Performance Recruiting, Social Recruiting und Active Sourcing. Sie nutzen dabei nicht nur die Reichweite sozialer Netzwerke wie Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn und TikTok, sondern auch klassische Stellenanzeigen und die gezielte Direktansprache. Die Optimierung der Karrierewebseite des Unternehmens spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.

4. Qualifizierte Kandidatenauswahl und Präsentation

Die Bremer Recruiting Experten filtern aus der Vielzahl der Kontakte die besten Kandidaten heraus. Das Team um die Recruitingexperten prüft die Bewerber sorgfältig und stellt Unternehmen zeitnah nur die passendsten Talente vor. Die Effizienz und Präzision, mit der sie arbeiten, spart Unternehmen wertvolle Zeit und Ressourcen.

Fazit und Ausblick:

Die Bremer Personalspezialisten haben eine klare Botschaft: Erfolgreiche Mitarbeitergewinnung erfordert mehr als nur das Schalten von Stellenanzeigen. Es braucht ein umfassendes Verständnis, eine strategische Planung und die Nutzung aller verfügbaren Kanäle. Mit ihrem Recruiting 365 – Rundum-Sorglos-Konzept bieten sie einen Service, der Unternehmen in die Lage versetzt, heute und in Zukunft die besten Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Lassen Sie sich von den Bremer Experten für Personalgewinnung beraten und nehmen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens aktiv in die Hand.

Bei weiteren Fragen zum Thema Recruiting können Sie sich jederzeit gerne an die Bremer Recruiting Experten, Alexander Flögel und Harald Sennebogen, wenden. Die Spezialisten für Mitarbeitergewinnung in Bremen, Hamburg, Oldenburg und ganz Norddeutschland helfen Ihnen hier gerne weiter.

bremer-recruiting-experten.de

Wer steckt dahinter:

Alexander Flögel: Speaker, Marketer und Video-Papst

Seit über 20 Jahren betreut Alexander Flögel, Deutschlands bekanntester Video-Marketer, seine Kunden – von DAX-Konzernen bis zu KMUs. Während dieser Zeit erzielten seine Auftraggeber durch seine Methoden und Dienstleistungen Millionen an Mehrumsatz und stellten hunderte neuer Mitarbeiter ein. Der 50-Jährige und seine Frau leben mit ihren drei Söhnen gemeinsam in der schönen Hansestadt.

Harald Sennebogen: Erfahrener Manager, Personalberater und IT-Profi

Im Jahr 2021 fasste Harald Sennebogen den Entschluss, eine eigene Personalberatung zu gründen. Zuvor hatte er 20 Jahre lang erfolgreich im Management gearbeitet, unter anderem als Geschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats. Harald Sennebogen, ein gebürtiger Münchner, lebt mit seiner Familie in Stuhr, vor den Toren Bremens.

KONTRAST Medien und Marketing ist ein Full-Service Mediendienstleister mit Schwerpunkt Marketing, Vertrieb und Recruiting für Unternehmen. Das norddeutsche Unternehmen mit Sitz im Technologiepark Bremen wurde 2005 von dem bekannten Fernsehproduzenten und Marketingspezialisten Alexander Flögel gegründet (RTL, ARD, ZDF, ProSieben…), der mit seinem Team bis heute über 8500 Sendeminuten für 21 TV-Sender und tausende Firmenvideos produziert hat. Das Team von KONTRAST Medien und Marketing erstellt Produktionen im audiovisuellen Bereich, die im Vertrieb und Kunden- sowie Fachkräftegewinnung ganzheitlich zum Einsatz kommen. Die Branchen sind vielfältig und reichen von Industrie, Handwerk, Hotellerie, Gastronomie, Bildung bis hin zu Medizin, Wissenschaft und Dienstleistungen aller Art. Egal ob Möbelhaus, Juwelier, mittelständisches Industrieunternehmen oder Energiekonzern: KONTRAST verfügt über fundierte Kenntnisse in nahezu allen Wirtschaftszweigen und produziert mit viel Know-how und vor allem ergebnisorientiert im Kundensinne. Der Anspruch ist maßgeschneiderte Medien zum Einsatz zu bringen, die den Kunden die gewünschten Resultate bringen. Informationen zu den zahlreichen Marketingmöglichkeiten und Vertriebs- sowie Recruitingmethoden erfahren Sie direkt von Alexander Flögel persönlich.

KONTAKT: https://www.kontrast-medien.de – info@kontrast-medien.de – Tel: 0421-2237877

