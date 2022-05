Coney Island, 16.05.2022 – Das Tim Taylor Baby des Jahres 2017 feierte mit seinen Eltern und mit befreundeten Kindern am 14. Mai 2022 seinen 5. Geburtstag. Auch am 5. Geburtstag von Stella, die mit ihren Eltern Scarlett und Riley, in Wellington City, auf Mori Te Whanga-nui-a-Tara, der Hauptstadt von Neuseeland lebt, sind ihre Eltern Scarlett und Riley verliebt wie nach dem ersten Rendezvous. Von mir wurde anlässlich meiner journalistischen Arbeit Scarlett gefragt, ob sie es heute im Jahr 2022 noch gut findet, dass Scarlett am 23.12.2014 Nutzerin der Dienste von TTPCG® wurde. Ihre Antwort ein eindeutiges „Ja“. Weiter erzählt mir Scarlett, dass der Waitangi Day des Jahres 2015 (Der Waitangi Day ist ein Nationalfeiertag in Neuseeland, der jedes Jahr am 6. Februar zelebriert wird) einer der beiden schönsten Tage in ihrem Leben war. Denn am 6. Februar 2015 fand das erste Treffen mit ihrem heutigen Mann Riley statt, den sie von TTPCG® als Partnervorschlag bekam und der zu ihrem Ehemann und am Muttertag 2017 zum Vater von Scarletts Tochter wurde.

TTPCG® hatte im März 2022 seinen 41. Geburtstag

Der weitere schönste Tag in ihrem Leben von Scarlett war der Muttertag am 14. Mai 2017. Um 9:09 AM Ortszeit schenkte Scarlett einer Tochter das Leben. Heute anlässlich des 5. Geburtstags von Tochter Stella frage ich die überaus glücklichen Eltern, was sie von den Leistungen des Dating Services von TTPCG® halten. Die Antwort beider bestätigt die Besonderheiten von TTPCG®. Beide sagten wörtlich, dass der Kauf der Dienstleistung das Beste war, was sie in ihrem Leben gekauft haben. Der Kaufpreis für die Dienstleistung sei die beste Investition im Leben gewesen. Riley stellt fest, dass seine Scarlett das sagt, was er gerade denkt. In den 41 Jahren des Bestehens der Partnervermittlung TTPCG® haben viele Erdenbürger ihr Leben der Liebe ihrer Eltern zu verdanken, einer Liebe, welche vom Team und von Franchisepartnern der TTPCG® letztendlich gestiftet wurde.

TTPCG® die aussergewöhnlichste Premium Partnervermittlung

Nicht nur in Neuseeland ist der TTPCG dating services® einmalig, aussergewöhnlich und unerreicht, sondern auch in anderen Ländern rund um die Erdkugel toppt kein Wettbewerber die Leistungen von TTPCG® ganz gleich ob als Dienstleister Partnervermittler oder auch als Franchise-Lizenzgeber. So hatte sich das Team von TTPCG® im Jahr 2017 etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wenn sich die Eltern über den TTPCG® Service kennengelernt haben, der Nachwuchs am Muttertag des Jahres 2017 geboren wird, gleich in welchem Ländermarkt die Familie zu Hause ist, gibt es für den kleinen Erdenbürger ein Wertpapier Paket im Gegenwert von einhundert tausend USD. Broker werden beauftragt, dieses Paket zu verwalten. Die Aufgabenstellung an die Broker lautet: Kein Risiko eingehen, aber Gewinne zu erzielen. Zur Volljährigkeit wird ein junger Mensch damit ein stattliches Startpolster haben. An Stellas 5. Geburtstag weist das Konto von Stella den stattlichen Guthaben Betrag von USD 800.691,12 aus.

Das Glück traf Stella Wood, die am 14. Mai 2017 das Licht der Welt erblickte

Tempus fugit – am 14. Mai 2022 wurde Stella 5 Jahre und sie ist sehr musikalisch. Kein Wunder, denn die Musik der Mori in Neuseeland zeichnet sich vor allen Dingen durch die grosse Bedeutung des Gesangs aus. Seit Stella 4 Jahre alt ist, singt sie alte Morise Volksweisen. Der Familie Wood wünsche ich weiterhin viel Glück. Übrigens, ein Geschwisterchen von Stella hat sich angekündigt, ein weiterer Erdenbürger, der sein Leben der Liebe seiner Eltern verdankt, welche von TTPCG® vor 7 Jahren gestiftet worden ist. Natürlich werde ich weiter über Stella, das TTPCG® Baby des Jahres 2017 berichten.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jacob Brewster, Stillwell Ave, Coney Island, Brooklyn, NY 11223 gelesen. Vielen Dank dafür!

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

