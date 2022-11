FAQs

Verhindern Sie, dass zu hohe Luftfeuchtigkeit zu Schimmelpilzproblemen führt. Wenn Sie wissen, wie ein Luftentfeuchter funktioniert und wann Sie ihn einsetzen sollten, können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung regulieren.

Wie funktioniert ein Luftentfeuchter?

Ein Luftentfeuchter funktioniert so, dass er zunächst mit Hilfe eines Ventilators warme Luftströme in seine Spulen zieht. Dann zieht sich diese warme Luft zusammen, während sie durch die gekühlten Spulen des Geräts geleitet wird, und schließlich wird das entstehende Kondenswasser in einem Auffangbehälter gesammelt oder in einen nahe gelegenen Abfluss gepumpt.

Was macht ein Luftentfeuchter?

Ein Luftentfeuchter beseitigt die Umgebung für Allergieauslöser wie Hausstaubmilben, Schimmelpilze und Mehltau. Solche Verunreinigungen gedeihen unter sehr feuchten Bedingungen, vor allem in Bereichen, in denen ständig hohe Feuchtigkeit herrscht, wie in der Küche und im Badezimmer (selbst in trockenen Klimazonen).

Wann sollte man einen Luftentfeuchter verwenden?

Ein Luftentfeuchter ist ein praktisches und wirksames Gerät. In den folgenden Situationen ist der Einsatz eines solchen Geräts sinnvoll:

– Ihr Haus hat eine hohe Luftfeuchtigkeit

– Nach Überschwemmungen/Trocknung Ihres Hauses

– Aufrechterhaltung der relativen Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller

– Wetter im späten Frühjahr bis frühen Herbst

– Sie leben in einer Region mit hoher Luftfeuchtigkeit

– Sie haben bereits Schimmelpilzprobleme oder wollen solche Probleme vermeiden

Wenn die relative Luftfeuchtigkeit (RH) unter 30 bis 50 % sinkt, sollten Sie Ihren Luftentfeuchter ausschalten. Eine zu hohe Luftentfeuchtung kann zum Wachstum von Bakterien, Schimmel und Hausstaubmilben führen, die bei niedriger Luftfeuchtigkeit gut gedeihen.

Luftenfeuchter mieten

Wann wird ein Luftentfeuchter benötigt?

Die durchschnittliche oder typische Luftfeuchtigkeit in den meisten Wohnungen liegt zwischen 30 und 50 %. Wenn die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung über 50 % liegt, ist ein Luftentfeuchter erforderlich. Liegt die Luftfeuchtigkeit jedoch unter 30 %, kann ein Luftbefeuchter verwendet werden.

Um die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung zu bestimmen, verwenden Sie ein Hygrometer. Dieses Gerät finden Sie in Ihrem örtlichen Baumarkt.

Verbrauchen Luftentfeuchter übermäßig viel Strom?

Luftentfeuchter verbrauchen eine Menge Strom. Die Wattzahl ist zwar durchschnittlich und der stündliche Stromverbrauch ist nicht übermäßig hoch, aber bei längerem Gebrauch verbrauchen Luftentfeuchter eine erhebliche Menge Strom.

Kann ein Luftentfeuchter bei der Beseitigung von Wasserschäden helfen?

Indem er feuchte Luft ansaugt, die Feuchtigkeit entfernt und trockene Luft ausbläst, kann ein Luftentfeuchter erheblich dazu beitragen, einen durch Wasser beschädigten Bereich viel schneller zu trocknen als die Lufttrocknung allein.

Kann ein Luftentfeuchter Schimmel entfernen?

Nein. Luftentfeuchter beseitigen keinen Schimmel. Diese Geräte dienen dazu, der Luft Feuchtigkeit zu entziehen. Dadurch wird eine der Voraussetzungen für die Schimmelbildung beseitigt. Wenn also bereits Schimmel in einem Gebäude vorhanden ist, wird er durch die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit nicht beseitigt.

Ein Luftentfeuchter kann vor, während oder nach der Schimmelpilzsanierung eingesetzt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.

Was sind die Nachteile eines Luftentfeuchters?

Im Gegensatz zu den vielen bedeutenden Vorteilen, die ein Luftentfeuchter mit sich bringt, gibt es auch einige Nachteile zu beachten:

– Luftentfeuchter können laut sein, wenn sie in Betrieb sind.

– Diese Geräte können manchmal warm laufen und die Raumtemperatur erheblich erhöhen

– Einige Luftentfeuchtermodelle erfordern einen hohen Arbeitsaufwand, z. B. das Entleeren und Reinigen des Wasserauffangbehälters und (bei einigen Modellen) die regelmäßige Reinigung des Luftfilters

– Der ständige Betrieb eines Luftentfeuchters erhöht Ihre Energierechnung

Größere Luftentfeuchter mit höherer Kapazität können verwendet werden, nehmen aber mehr Platz in Ihrer Wohnung ein.

Kann ein Luftentfeuchter für ein ganzes Haus verwendet werden?

Ja. Ob Sie sich für einen Luftentfeuchter für das ganze Haus oder einen kleineren, tragbaren Luftentfeuchter entscheiden, hängt davon ab, in welchem Teil Ihrer Wohnung übermäßige Feuchtigkeit und/oder Wasserschäden auftreten. Tragbare Luftentfeuchter eignen sich für kleinere Bereiche, z. B. ein einzelnes Schlafzimmer oder einen Keller, aber wenn Sie die Luftfeuchtigkeit in der gesamten Wohnung senken wollen, müssen Sie sich für einen Luftentfeuchter für das ganze Haus entscheiden.

Wo ist der beste Platz für einen Luftentfeuchter?

Ein Luftentfeuchter wird am besten dort aufgestellt, wo sich die Feuchtigkeitsquelle oder der Wasserschaden am nächsten befindet.

In mehrstöckigen Häusern sollten Luftentfeuchter in Kellern oder in der Nähe der obersten Kellertreppe aufgestellt werden. Der Grund dafür ist, dass der Keller in der Regel der feuchteste Ort in einem Haus ist.

Wasserschaden / Bautrocknung

