Wie gut geht es Stella Wood im Februar 2021?

Coney Island, 17.02.2021 – Wer in den zahlreichen Presseberichten rund um die Partnervermittlung TTPCG ® die Berichte und Videos zum Tim Taylor Baby des Jahres 2017 verfolgt hat, fragt sich bestimmt, was gibt es Neues von Stella Wood?

Stella ist musikbegeistert und im Alter von fast 4 Jahren schon vermögend

Neuseeland ist bisher von COVID-19 verhältnismäßig wenig betroffen. Derzeit gibt es unter 50 aktive Fälle, regionaler Schwerpunkt ist der Grossraum Auckland. Für manche Menschen ist es nur sehr schwer vorstellbar, dass 30.000 Musikfans ohne Abstand und ohne Masken bei einem Rock-Konzert in Neuseeland feiern. Mutter Scarlett Wood sagte mir voller Stolz und mit Freude, dass Stella vor dem Fernseher mit rockte, als das Rock-Konzert gezeigt wurde. Wer die Berichte um Stella verfolgt, in Neuseeland tun dies viele Menschen, der weiss, dass Stella, die am Muttertag des Jahres 2017 geboren wurde, von TTPCG ® ein Wertpapier-Paket im Gegenwert von einhundert tausend USD geschenkt bekam. Broker wurden beauftragt, dieses Paket zu verwalten. Die Aufgabenstellung an die Broker lautet: Kein Risiko eingehen, aber Gewinne erzielen. Zur Volljährigkeit wird Stella Wood damit ein stattliches Startpolster haben. Mit dem 01.02.2021 ist das Wertpapier-Paket bereits stattliche USD 576.851,88 wert.

Stella mag die Maori-Partei und freut sich, wenn sie Rawiri Waititi sieht

Der Abgeordnete der Maori-Partei Rawiri Waititi, weigert sich, der Krawattenpflicht im Parlament nachzukommen und hat damit nicht nur eine Änderung der gängigen Regeln erreicht, sondern auch eine Debatte in sozialen Netzwerken ausgelöst. Rawiri Waititi war am Dienstag ohne Krawatte erschienen, weil der Dresscode noch der Kolonialzeit entstamme, wie der Politiker mit dem traditionellen Gesichts-Tattoo zu Begründung auf Facebook schrieb: “Ich habe die koloniale Krawatte abgenommen, als Zeichen dafür, dass sie weiter kolonisiert und die Maori-Rechte unterdrückt.” Allerdings dürfte das politische Interesse von Stella daran liegen, dass Stella keine Krawatten mag. Jedenfalls ist Stella stets bemüht, dem Papa Riley seine Krawatte auszuziehen.

Familienglück dank TTPCG ® für Stella, Scarlett und Riley Wood

Stellas Eltern sind sich einig darin, dass beide den Waitangi Day des Jahres 2015 niemals vergessen. An diesem Tag fand das erste Treffen von Scarlett und Riley statt. Die damals 23-jährige Scarlett wurde am 23.12.2014 Nutzer der Dienste von TTPCG ® und der im Jahr 2015 28-jährige Riley wurde am 05.01.2015 Nutzer der Dienste der aussergewöhnlichsten Partnervermittlung der Welt. Beide sagten “ihrem” TTPCG-Singleberater, dass sie bald heiraten und eine eigene Familie gründen wollen. Schnell wurde aus Scarlett und Riley ein Liebespaar. Schnell entschlossen sich die beiden zu heiraten. Das zeigt wieder einmal, wie perfekt das Matching System der TTPCG ® funktioniert. Der Muttertag 2017 wurde für das Ehepaar Wood dann zum schönsten Tag ihres Lebens, denn an diesem Tag schenkte Scarlett ihrem Ehemann eine gesunde Tochter. Beide sind sich übrigens einig, dass Stella das süsseste Baby auf der ganzen Welt ist. Wer die Berichte über Stella aufmerksam verfolgt, der weiss, dass Stella das Tim Taylor Baby des Jahres 2017 ist und ein Wertpapier-Paket im Wert von USD 100.000,00 geschenkt bekam, welches heute bereits fast 6 mal so viel wert ist. Stella verdankt ihr Leben der Liebe ihrer Eltern. Eine Liebe, welche von den Diensten der TTPCG ® gestiftet wurde.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jacob Brewster, Stillwell Ave, Coney Island, Brooklyn, NY 11223 gelesen. Vielen Dank dafür!

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+1 832-390-2432

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Broadway, Suite 701 594

10012 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.