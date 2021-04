Wie gut ist die finanzielle Absicherung geregelt?

Warum es wichtig ist die finanzielle Absicherung zu regeln und was dabei beachtet werden sollte, erklärt Erwin Arens

Gerne werde das Thema der finanziellen Absicherung vor sich hergeschoben. Es laufe schließlich alles gerade gut und wohl fast jeder könne sich vorstellen, seine Zeit in andere Dinge als Versicherungen und Finanzplanung zu investieren. “Doch was passiert, wenn sich die Lebenssituation ändert? Was wäre, wenn Sie Ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können? Was würde im Falle eines Unfalls passieren oder wie ist die finanzielle Lage in der Rente?”, gibt Erwin Arens zu bedenken.

Angebote zur finanziellen Absicherung durch eine Berufsunfähigkeits-, eine Unfall-, Renten- oder Lebensversicherung gibt es wie Sand am Meer. Das sorge oftmals für Verwirrung und man verliere schnell den Überblick. “Es ist immer sinnvoll sich bei der finanziellen Absicherung an einen vertrauensvollen Versicherungsmakler zu wenden, der mit der objektiven und wissenschaftlich fundierten Analyse den persönlichen Bedarf ermittelt”, erläutert Erwin Arens.

Einen seriösen und vertrauensvollen Makler erkenne man unter anderen an der Defino Zertifizierung und daran, dass er auf Basis der DIN 77230-Norm arbeitet. “Die Finanzanalyse auf Basis der DIN-Norm ist verlässlich, objektiv vergleichbar, ganzheitlich und gibt Klarheit für sichere Entscheidungen. Jeder von Defino zertifizierte Finanzberater, der einen Finanzcheck durchführt, arbeitet mit dieser Norm”, ergänzt Erwin Arens.

Die finanzielle Planung umfasse im Wesentlichen die drei Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Von der Tierhaftpflichtversicherung über die Vermögensstrukturierung bis hin zur Altersplanung werden hier alle wichtigen Aspekte unter Einbeziehung der finanziellen Situation sowie der Ziele und Wünsche berücksichtigt. Erwin Arens führt hierzu weiter an: “Das Ergebnis ist eine Finanzanalyse, die aufzeigt, wie gut man abgesichert ist und an welchen Stellen noch Handlungsbedarf besteht.”

Selbstverständlich ändere sich die finanzielle Situation von Zeit zu Zeit, zum Beispiel durch einen Hausbau oder Familienzuwachs. “Der regelmäßige Finanzcheck durch einen Defino-Berater hilft, dass die finanzielle Absicherung immer auf dem aktuellen Stand ist und den Bedürfnissen entspricht”, so Erwin Arens abschließend.

Mehr Informationen und Kontakt zu Erwin Arens – Rundum sicher fühlen – gibt es hier: www.erwinarens.de

Die eigene Familie abzusichern, ist oftmals mit Herausforderungen verbunden. Die Vielfalt der Angebote, hartnäckige Gerüchte und Fragen, die nicht beantwortet werden, verunsichern Familien häufig. Gerade, wenn man sich in der Absicherungsbranche nicht gut auskennt ist es zeit- und kraftaufwendig, sich immer wieder neu damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Erwin Arens weiß um die Herausforderungen der Familien und steht Ihnen mit Rat und Tat, mit Expertise und Empathie zur Seite, um das Beste für Sie herauszuholen.

Mit Überblick, Ordnung, Struktur und Durchblick sorgt Erwin Arens dafür, dass Familien alles an die Hand bekommen, was sie für ihre Absicherung brauchen. Sein Ziel ist es, dass Familien sich nicht nur gut abgesichert fühlen, sondern es auch sind.

