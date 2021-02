Wie hochwertige Wäsche unser Selbstwertgefühl stärkt

Wäsche ist nicht gleich Wäsche. Schöne Unterwäsche gibt uns gleich morgens ein super Gefühl auf der Haut. Egal ob Büroalltag, Familienarbeit oder Freizeit – wir fühlen uns damit gut und strahlen das auch aus. Unser Auftreten ändert sich: Wir gehen aufrechter und wirken selbstbewusster. Schön, wenn hochwertige Wäsche uns so positiv verstärkt und begleitet wie eine unsichtbare Freundin. Den ganzen Tag lang.

Der erste Blick in den Spiegel am Morgen vor einem anstrengenden Tag verleiht ungeahnte Kräfte, wenn uns eine atemberaubende Frau entgegen lächelt. Ein schickes Darunter gibt ein tolles Gefühl voller Energie. Schöne Wäsche sollte nicht nur in besonderen Momenten zum Einsatz kommen – sondern am besten jeden Tag. Sie kann zwar keine Wunder bewirken, steht aber verlässlich wie eine gute Freundin an unserer Seite. Allein das Wissen, tolle Unterwäsche zu tragen, stärkt unser Selbstwertgefühl.

Schöne Wäsche als Alltagskultur

Nicht immer war Unterwäsche ein schönes Darunter. Vor 120 Jahren trugen Frauen wie Männer noch wadenlange Hemden, die als Unter- und Oberhemd, als Nachthemd und als Ersatz für Unterhosen dienten. Das alltägliche Kleidungsstück war meist bis zur Untragbarkeit geflickt und ausgebessert, weitervererbt und zuletzt zum Putzlappen verarbeitet.

Heute ist hochwertige Wäsche wie Balsam für die Seele. Mit ihrer Hilfe drücken wir aus, wie viel wir uns selbst wert sind. Wer unter seinem Tagesoutfit schöne Wäsche trägt, fühlt sich attraktiver und damit sicherer. Verwöhnt direkt auf der Haut und sieht schön aus: Premiumwäsche aus Naturmaterialien wie Kaschmir und Seide. Solch edle Materialmischungen wärmen an kalten Tagen und sind mit ihrem unverwechselbaren Glanz fast zu schön für nur Darunter (gesehen bei www.medima.de). Feminin mit Spitze dekoriert bringen sie uns in positive Stimmung.

Schöne Wäsche als Hommage an uns selbst

Sich Tag für Tag schöne Wäsche zu gönnen ist wie eine Hommage an uns selbst. Sich selbst mögen für die vielen kleinen und großen Taten des Alltags, die wir parallel oder in schnellem Tempo hintereinander leisten. Nicht zuletzt sind es neben Wäsche und Outfit unsere Gedanken, die nach außen wirken und uns eine einzigartige, unwiderstehliche Ausstrahlung geben.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg.

Firmenkontakt

Medima ® – Peters GmbH

Annika Stein

Bolstraße 32

72459 Albstadt

07432 / 98 372 – 481

a.stein@medima.de

http://www.medima.de

Pressekontakt

PR-Werkstatt

Ulrike Cihlar

Tobias-Mayer-Straße 2

73732 Esslingen

07119371930

ulrike.cihlar@prwerkstatt.de

http://www.prwerkstatt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.