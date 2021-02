Wie “im Bett bleiben und schlemmen” einem Berliner Unternehmen aus der Krise hilft

Anfang März 2020 war die Welt für die Tagungslocation-Inhaberin Anja B. aus Berlin-Wedding noch mehr als in Ordnung. Die Kunden kamen gerne wieder, was nicht zuletzt dem gesunden hausgemachten (vornehmlich vegetarischen) Catering und der Liebe des gesamten Teams zum Gastgeben geschuldet war. Seit dem ersten Lockdown ist nun das Wild Wedding Loft geschlossen und auch Catering-Aufträge blieben aus.

“Bis Ende 2020 haben wir gehofft, das Unternehmen nach der Corona-Krise so weiter führen zu können wie davor und nahtlos an unseren Erfolg anzuknüpfen.” Dieser Traum wird sich leider nicht erfüllen. “Das Schlimmste ist, nicht mehr mit dem Team zusammen arbeiten zu können. Das geht an die Substanz!” Der Unternehmerin sind Durststrecken wohlbekannt, doch dieses untätige Herumhocken und auf Zahlen Starren ist genau das Gegenteil von dem, was das Entrepreneur-Dasein ausmacht.

Ein Konzept, unhabhängig von den von der Politik beschlossenen Maßnahmen, musste her. So wurde Just Brunch! ( http://justbrunch.de) ins Leben gerufen. “Den Menschen fehlt das gesellige Beisammensein bei einem schönen ausgedehnten Essen.” Und das kann auch gerne zu Hause stattfinden.

Brunchen ist in Berlin in den letzten Jahren immer populärer geworden. Allerdings musste man im Lieblings-Café schon Wochen im Voraus reservieren, um einen sonnigen Platz am Sonntag zu ergattern. Mit Just Brunch! gibt es nun eine Möglichkeit, sich den leckeren Mix aus Fühstück und Mittag nach Hause kommen zu lassen und ohne Zeitlimit ins Blaue hinein zu schlemmen. Egal, ob im Bett, auf dem Balkon oder am Küchentisch.

Anja und ihr Team hoffen, dass Just Brunch! auch nach den Lockerungen erfolgreich weiter läuft. Auf jeden Fall ist es jetzt schon abzusehen, dass viele neue Ideen, die sie jetzt entwickeln, zurück ins Catering für erfolgreiche Tagungen und Workshops fließen werden. Bald soll es auch Brunches unter Woche geben, die gesund und lecker über einen langen Arbeitstag bringen, ob im Büro oder im Home-Office. Am besten schon jetzt für den 8. März und Ostern im Shop vorbestellen vorbestellen.

Just Brunch! ist ein Catering-Unternehmen in Berlin Wedding. Es hat sich aus der Krise heraus neu formiert (vormals Wild Wedding Loft) und bietet leckeres Brunch zum Nach-Hause-Bestellen.

