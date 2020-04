Wie man den richtigen Immobiliengutachter findet?

Rhein-Neckar-Kreis, 21.04.2020

Zu unterschiedlichen Anlässen wird ein Immobiliengutachter – in Fachkreisen Sachverständiger für Immobilienbewertung genannt – benötigt. Egal, ob es um einen geplanten Hauskauf und eine hiermit zusammenhängende Kaufberatung, einen Verkauf der Immobilie, die Erstellung eines Mietwertgutachtens, eine Beleihungswertermittlung oder ein Verkehrswertgutachten gemäß § 194 BauGB geht. Für alles wird ein qualifizierter Sachverständiger benötigt.

Auf der Suche im Internet finden sich viele Angebote hierzu. Doch wie findet man den richtigen Immobiliengutachter, worauf sollte man bei der Suche achten und woran erkennt man einen qualifizierten Sachverständigen für Immobilienbewertung?

Der Begriff des Sachverständigen ist in Deutschland nicht gesetzlich geschützt, jeder darf sich Sachverständiger nennen. Es gibt mehrere Arten von Sachverständigen. Freie, staatlich anerkannte, nach DIN EN ISO/IEC zertifizierte sowie öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sowie weitere Arten von Sachverständigen gibt es in Deutschland. Im Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. – kurz BVS haben sich rund 3000 Sachverständige aus 250 Sachgebieten zusammengeschlossen.

Stehen mehrere zur Auswahl, erkennt man einen seriösen Immobiliengutachter anhand seiner Zertifizierung, seiner Qualifikation und absolvierter Fortbildungen.

In Deutschland gibt es derzeit fünf akkreditierte Zertifizierungsstellen. Immobiliengutachter können sich nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizieren lassen, wenn sie die Anforderungen hierfür erfüllen. Ein zertifizierter Immobiliengutachter zeichnet sich durch besondere Sachkunde aus und wird von der Zertifizierungsstelle kontinuierlich überwacht. Der Kunde erhält so eine Sicherheit in der Qualität der Expertise des Immobiliengutachters.

Von TEGoVA – The European Group of Valuers’ Associations, einem europäischen Dachverband nationaler Verbände für Immobiliengutachter besteht eine weitere Möglichkeit eine Zertifizierung zu erlangen. Über diese europäische Organisation mit Sitz in Brüssel kann der Titel Recognised European Valuer – REV erreicht werden. Diese Immobiliengutachter weisen sowohl ihre Kompetenz bei der Erstellung von Gutachten nach, als auch die Einhaltung höchster Berufsgrundsätze.

Bei der Auswahl des Immobiliengutachters sollte auf eine Personenzertifizierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 geachtet werden, rät Immobiliengutachter Stephen Eifler REV, ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung.

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung steht Ihnen mit unabhängigen und unparteiischen Sachverständigen für Immobilienbewertung zur Seite.

Stephen Eifler REV aus Epfenbach, leitet seit Jahren ein Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung im Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg). Er hat schon unzählige Immobilien für verschiedene Auftraggeber, u.a. für Banken und Bausparkassen bewertet. Herr Eifler ist Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung. Als zertifizierter Immobiliengutachter für Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV von allen Immobilienarten begleitet er Käufer beim Erwerb ihres Eigenheims in Form einer Immobilienkaufberatung mit einer professionellen und unabhängigen Beurteilung der Immobilie. Erstattet werden Verkehrswertgutachten gemäß § 194 BauGB, Beleihungswertgutachten gemäß §16 PfandBG sowie Beleihungswertermittlungen gemäß § 24 BelWertV.

Des Weiteren wurde Herr Eifler von der TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations), einer Organisation nationaler Verbände aus Europa mit Sitz in Brüssel, zertifiziert. Der Titel des Recognised European Valuer – REV ist ein Zeichen für Exzellenz in der Bewertung von Immobilien.

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung ist Ihr professioneller und kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Immobilienbewertung.

ImmoWertReal | Immobiliengutachter und Immobilienbewertung

ImmoWertReal ist Ihr unabhängiges, professionelles und kompetentes Sachverständigenbüro im Bereich der Immobilienbewertung. Stephen Eifler ist Diplom – Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung. Zertifizierter Immobiliengutachter DIAZert für die Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV von allen Immobilienarten – DIN EN ISO/ IEC 17024 sowie TEGoVA Recognised European Valuer – REV. ImmoWertReal erstattet Verkehrswertgutachten, Immobiliengutachten, Mietwertgutachten und begleitet Sie beim Immobilienkauf.

Kontakt

ImmoWertReal | Sachverständigenbüro für Immobilienwertermittlung

Stephen Eifler REV

Westliche Ringstraße 30

74925 Epfenbach

07263 – 4007640

07263 – 4090430

mail@immowertreal.de

https://immowertreal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.