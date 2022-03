Wie oft zum Chiropraktiker / Osteopathen gehen?

Die kurze Antwort? Es hängt davon ab, ob!

Egal, ob Sie gerade Ihren ersten Besuch hinter sich haben oder den Besuch eines Chiropraktikers / Osteopathen in Betracht ziehen, Sie haben wahrscheinlich Fragen.

Eine häufig gestellte Frage ist: Wie oft sollte man zum Chiropraktiker / Osteopathen gehen?

Die kurze Antwort? Es hängt davon ab, ob!

Wie oft Sie zum Chiropraktiker / Osteopathen gehen sollten, hängt wirklich von Ihren Bedürfnissen ab.

Betrachten Sie zur Veranschaulichung dieses Beispiel: Nehmen wir an, Sie erlitten kürzlich eine Sportverletzung und sahen Ihren Chiropraktiker. Der Chiropraktiker kann Ihnen empfehlen, Besuche für einige Monate zu planen, bevor er sicher ist, dass Sie hundertprozentig gesund sind.

Auf der anderen Seite kann ein Chiropraktiker / Osteopath einige Besuche über einen Monat vorschlagen, um eine leicht abweichende Haltung zu verbessern.

Dieser Unterschied besteht, weil Ihre Bedürfnisse in jeder dieser Situationen unterschiedlich sind. Daher sind auch die Behandlung und die Zeit, die Sie benötigen, um behandelt zu werden, unterschiedlich.

Was bestimmt also, wie oft Sie zum Chiropraktiker / Osteopathen gehen sollten? In diesem Artikel werden wir das vorherige Beispiel erweitern und erklären, warum es wirklich auf Ihren Behandlungsplan ankommt.

Wie oft sollten Sie Ihren Chiropraktiker / Chiropraktiker sehen – die lange Antwort

Der beste Weg, um zu bestimmen, wie oft Sie einen Chiropraktiker / Osteopathen aufsuchen sollten, besteht darin, Ihren Grund dafür zu berücksichtigen, überhaupt einen Chiropraktiker / Osteopathen aufzusuchen.

Hatten Sie kürzlich eine Verletzung? Oder suchen Sie nach einer Möglichkeit, mit allgemeinen Schmerzen oder anderen Symptomen umzugehen?

Wie bereits erwähnt, werden verschiedene Behandlungspläne zeitlich variieren.

Ein Chiropraktiker / Osteopath führt eine Untersuchung durch, um einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen, der Ihren Gesundheitszielen entspricht – sei es zur Linderung chronischer Migräne, Schmerzen im unteren Rücken oder auf andere Weise.

Die Art der erforderlichen Pflege beeinflusst die Dauer der Behandlung. Darüber hinaus kann die Schwere der Verletzung oder der Schmerzen die Zeitdauer beeinflussen, die Sie benötigen, um einen Arzt aufzusuchen.

Beispielsweise kann sich ein Chiropraktiker / Osteopath für die obere Halswirbelsäule dafür entscheiden, einen Patienten über einen längeren Zeitraum zu sehen, wenn der Patient lange Zeit an einer falsch ausgerichteten Wirbelsäule gelitten hat. Dieses große Zeitfenster ermöglicht es Chiropraktikern / Osteopathen, die Ursache der Symptome sorgfältig anzugehen.

Leider wird eine einzige Anpassung selten alle Ihre Probleme in einem Termin lösen. Chiropraktiker / Osteopathen arbeiten schrittweise daran, die Symptome zu lindern, Ihre Schmerzen zu behandeln und Ihre allgemeine Lebensqualität zu verbessern.

Am Ende kann die Antwort darauf, wie oft Sie zum Chiropraktiker gehen sollten, auf das Grundproblem hinauslaufen, das Ihre Behandlung anspricht. Darüber hinaus hilft Ihnen Ihre Behandlung auch dabei, die Korrekturen zu halten, die Sie durch Anpassungen erhalten. Wie lange Sie diese Korrekturen behalten, kann von Person zu Person variieren.

Ihre Vorsorge ist einzigartig – Ihre Behandlung also auch!

Es mag klischeehaft klingen, aber es ist absolut wahr, dass Sie einzigartig sind! Sie können Ihre Behandlungserwartungen nicht auf den Behandlungsplan und Zeitplan eines anderen stützen. Die Symptome, die Sie erleben und wie Sie heilen, werden für Sie einzigartig sein.

Letztendlich hängt die Dauer einer bestimmten Behandlung immer davon ab, wie Ihr Chiropraktiker / Osteopath Ihnen am besten helfen kann. Außerdem ist das Ziel Ihrer Behandlung, Ihre Probleme zu behandeln, Ihre Gesundheit zu erhalten und zukünftigen Gesundheitsproblemen vorzubeugen.

Mit dem praxisnahen Ansatz der personalisierten Chiropraktik / Osteopathie kann die Behandlungshäufigkeit variieren, aber das Ziel, ein möglichst gesünderes Leben zu führen, bleibt dasselbe!

Herzlich Willkommen in unserem aufwendig renovierten, denkmalgeschützten neuen Zuhause im Herzen Bochums.

Neue innovative Therapy-Konzepte im historischen Nordbahnhof – mit der interdisziplinären Anbindung an das privatärztliche Centrum Dr. Alamouti bietet Ihnen eine übergreifende, individuelle Rundum-Betreuung.

Unser Behandlungsspektrum erstrecken sich über die Bereiche Physiotherapie, Osteopathie, Manuelle Therapie, Sportphysiotherapie, Chiropraktik sowie Naturheilkunde. Das große Angebot wird durch eine Vielzahl innovativer medizinischer Geräte erweitert.

Unsere „Specials“ wie die Kältekammer, die O2-Drucktherapie, die Vacuum-Therapie (Bodyimprover) und das Koordinationstraining SensoPro, bieten Ihnen besondere Behandlungskonzepte auf hohem Niveau. Demnächst wird unser neues Konzept um den Bereich „move“ im rechten Trakt des historischen Nordbahnhofs erweitert.

Soviel wird schon einmal verraten: Hier geht es ganz eindeutig um Bewegung …!

