Wie passen sexy Dessous & Feminismus zusammen: Im Gespräch mit Marlies Dekkers

Interview mit der Lingerie-Designerin Marlies Dekkers

Von Madonna, Britney Spears bis zu Rihanna: Ihre Dessous tragen die Stars. Die niederländische Mode- und Lingerie-Designerin Marlies Dekkers gilt als Pionierin des Trends Innerwear as Outerwear. PlusPerfekt sprach mit Marlies Dekkers über Feminismus, Selbstliebe und die perfekte Lingerie für das erste Date. Bette Middler soll einmal gesagt haben: “Give A Woman The Right Shoes And She Can Conquer The World.” Würden Sie dasselbe über Dessous sagen?

Marlies Dekkers: Auf jeden Fall! Unterwäsche ist das Erste, was man morgens anzieht. Was gibt es Besseres, um den Tag zu beginnen, als in den Spiegel zu schauen und daran erinnert zu werden, wie schön Sie sind? Tolle Dessous geben Ihrem Selbstvertrauen einen Booster, der den ganzen Tag anhält. So sind Sie bereit sich jeder Herausforderung zu stellen – oder die Welt zu erobern!

Wie kam es zu der Idee, Dessous zu entwerfen? War das eine Entwicklung oder war es schon immer Ihr Traum?

Marlies Dekkers: Ich wusste immer, dass ich Künstlerin werden möchte, aber ich hatte mich noch nicht für eine Richtung entschieden. Eines Tages, als ich während des Unterrichts an der School of Art & Design ein Aktmodell zeichnete und ihre wunderschönen Kurven in kreisförmigen Bewegungen skizzierte, dachte ich mir: Was wäre, wenn ich als Künstlerin den Körper einer Frau als Leinwand verwenden würde? Wenn Sie ein Gemälde malen, wird es jemand an die Wand hängen. Wenn Sie einen Stuhl entwerfen, wird sich jemand darauf setzen. Wenn Sie aber Dessous entwerfen, wird sie jemand tragen und so Ihre Kunst vervollständigen! Ich hatte meine Mission gefunden.

Für das komplette Interview mit Marlies Dekkers und die Fotos der Dessous-Kollektion hier klicken:

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Marlies | Dekkers