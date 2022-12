Wie profitieren Kirchen und religiöse Begegnungsstätten von NoviSign Digital Signage ?

NoviSign Digital Signage für Kirchen ist eine großartige Möglichkeit, um Informationen schnell und effizient zu verbreiten !

NoviSign Digital Signage Software bietet eine großartige Möglichkeit, Informationen zu verbreiten !

Verwenden Sie digitale Bildschirme, um relevante Informationen in Ihrer Kirchengemeinde zu teilen.

Verwenden Sie die Digital Signage-Software von NoviSign, um dynamische Inhalte zu erstellen und Ihre Besucher einfach und effizient zu informieren.

Zum Beispiel über:

Kommende Veranstaltungen

Aktivitäten

Geburtstage und Jahrestage

Messezeiten

Spendenaufrufe

Verkauf von Büchern und anderen Produkten

Aktuelle Fotos von Veranstaltungen

Interaktive Gebets- und Liedertexte

… und vieles mehr …

Das Beste an der Digital Signage-Software von NoviSign ist, dass nach einer einmaligen Installation des Players auf den Bildschirm keine weitere Wartung erforderlich ist. Gestalten Sie einfach Ihren Bildschirm mit unserem benutzerfreundlichen CMS. Eine Vielzahl an Vorlagen unterstützt Sie dabei, schnell und ohne IT Kenntnisse mit der Arbeit beginnen zu können.

Sprechen Sie mit den Profis von NoviSign.

www.novisign.de

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.