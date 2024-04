Wie RZ-Betreiber den Anforderungen des neuen (EnEfG) gerecht werden

DeRZ – Deutsche Rechenzentren GmbH stellt White Paper als Erstinformation zur Verfügung

Mit einem kostenfreien White Paper stellt die DeRZ den Betreibern von Rechenzentren einen Leitfaden zum kürzlich vom Bundestag verabschiedeten Energieeffizienzgesetz (EnEfG) zur Verfügung. Das Unternehmen widmet sich mit seinem Lösungsportfolio auch den Herausforderungen, die aus den neuen Regularien resultieren. Mit einem klaren Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bietet die DeRZ – Deutsche Rechenzentren innovative Dienstleistungen sowie ganzheitliche Lösungen für die Verantwortlichen privatwirtschaftlicher und öffentlicher Rechenzentren.

Das EnEfG wurde verabschiedet, um den Energieverbrauch in Deutschland nachhaltig zu senken und die Klimaziele zu erreichen. Rechenzentren, als energieintensive Anwendungen, stehen deshalb vor neuen Herausforderungen, da der Gesetzgeber in Abschnitt 4 (§§11-15) die Betreiber in die Pflicht genommen hat.

„Konkret betreffen die neuen Regularien Rechenzentren mit einer Nennanschlussleistung ab 300 kW. Die Anforderungen an die Energieeffizienz von Rechenzentren werden schrittweise verschärft, um den Energieverbrauch zu reduzieren“, erläutert Stephan Sequens von der DeRZ. Dem anspruchsvollen Zeitplan folgend, müssen bestehende Rechenzentren ab Juli 2027 eine Power Usage Effectiveness (PUE) von höchstens 1,5 erreichen, während ab Juli 2030 bereits ein PUE von maximal 1,3 gefordert wird. Für neu in Betrieb genommene Rechenzentren gilt ab Juli 2026 bereits ein PUE von höchstens 1,2 sowie eindeutige Vorgaben hinsichtlich des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie der Nutzung von Abwärme.

Damit einhergehend sind die Verantwortlichen der Rechenzentren bereits jetzt angehalten, ihre Energiedaten an das Energieeffizienzregister für Rechenzentren (RZReg) zu melden. Ab 2025 kommt auf Rechenzentren, die die vom Gesetzgeber definierten Parameter aufweisen, zusätzlich die Einrichtung eines Energie- und Umweltmanagementsystems zu. Die DeRZ – Deutsche Rechenzentren greift auf eigene, erfahrene Klima-, Energie- und IT- Experten zurück, die Rechenzentrumsbetreibern als erfahrene Partner zur Seite stehen. „Unser erklärtes Ziel ist es, unsere Kunden nicht nur bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen zu unterstützen. Vielmehr stellen wir maßgeschneiderte, wirtschaftliche Lösungen und den ganzheitlichen Ansatz für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in den Fokus unseres Handelns“, konstatiert Sequens. Worauf die Betreiber in diesem Zusammenhang achten sollten und mit welchen Herausforderungen sie auf dem Weg zum energieeffizienten und nachhaltig geführten Rechenzentrum konfrontiert werden, thematisiert das aktuelle White Paper. Es liefert erste Informationen und kann per Mail an energie@deutsche-rz.com angefordert werden. Die Experten stehen gerne zur Verfügung, um den Ist-Zustand zu überprüfen, Optimierungspotenziale aufzudecken und frühzeitig entsprechende Handlungsempfehlungen sowie zukunftsfähige Technologien vorzustellen.

Die DeRZ – Deutsche Rechenzentren GmbH ist der Spezialist in Deutschland für die Planung, Errichtung und den wirtschaftlichen Betrieb hocheffizienter Rechenzentren auf höchstem Sicherheitsniveau.

Ansässig im Siegerland mit einem Team von mehr als 40 IT-Sicherheits- und Technologie-Experten sowie langjährigen Erfahrungen im Rechenzentrumbetrieb sind wir für unsere Kunden kompetenter Partner für zukunftsorientierte IT-Infrastrukturen, maximale IT-Sicherheit und Verfügbarkeit bei gleichzeitiger Optimierung der Betriebskosten und IT-Prozesse.

Mit dem einzigartigen Konzept DeRZ 5.0 haben wir zudem eine neue Generation von leistungsstarken Dienstleistungs-Rechenzentren entwickelt, die sichere IT-Infrastrukturen in Kombination mit Managed Services in unmittelbarer Nähe zu den Nutzern und damit für eine regionale Datensouveränität gewährleisten.

Wir stehen für smarten IT-Betrieb!

