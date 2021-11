Wie sich Healthcare-Einrichtungen vor Cyberkriminellen schützen können

Datensicherheit im Gesundheitswesen: die drei wichtigsten Teile des Puzzles

Ende 2020 stiegen die Cyberangriffe auf Institutionen im Gesundheitswesen weltweit um 45 %. Der Healthcare-Sektor ist aufgrund der hohen Sensibilität der verarbeiteten Daten bei Cyberkriminellen besonders beliebt. Denn bei Bedrohung ihrer privaten Daten oder ihres Wohlbefindens sind Menschen schneller bereit, gestellten Forderungen nachzukommen. Dadurch kann es für Hacker lukrativ sein, die IT-Infrastruktur von Einrichtungen des Gesundheitswesens anzugreifen.

Einen hohen Standard an Datenschutz und -sicherheit gewährleisten einige gesetzliche Vorgaben wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Spezifisch im Gesundheitswesen gilt der Branchensicherheitsstandard B3S Krankenhaus. Kommt es zu einer Datenschutzverletzung bei unzureichenden Schutzmaßnahmen, drohen hohe Strafen.

Doch auch, wenn man sich der lauernden Gefahr für die IT-Sicherheit bewusst ist, kann es zu Angriffen mit schweren Folgen kommen. Warum manche Einrichtungen besonders anfällig sein können und wie man sich gegen solche Attacken schützen kann, erfahren Sie im neuen Trustwave-Blog unter: https://www.trustwave.com/de-de/resources/blogs/trustwave-blog/the-3-biggest-pieces-of-the-healthcare-data-security-puzzle/

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services mit dem Fokus auf Threat Detection and Response. Der Security-Experte unterstützt weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

