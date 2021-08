Machterhalt um jeden Preis. Neues Buch enthüllt die demokratiegefährdenden Methoden unserer Politiker.

THEMA:

Das Buch zur Wahl: Florian Willet analysiert in seinem soeben bei Solibro erschienenen Buch, “Wie uns die Parteien über den Tisch ziehen. Ein Blick in die machiavellistische Trickkiste”, warum Moral etwas für die Bürger ist, während Politiker lieber in die machiavellistische Trickkiste greifen.

MACHTPOLITISCHE TRICKKISTE

Führung bedeutet, den Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibung als Nestwärme empfindet, so lautet ein humoriger Spruch aus der Wirtschaft. Das scheint auch das Prinzip heutiger Politik zu sein. Deshalb enthüllt dieses Buch, wie Politiker Macht erlangen, festhalten, Konkurrenten ausbremsen und vor allem die Bürger derart dreist über den Tisch ziehen, dass diese es meist nicht einmal bemerken. Dieses Buch ist Pflichtlektüre für Politiker, Journalisten und besonders natürlich für den vergessenen Souverän, den (Wahl-)Bürger – ganz besonders anlässlich der Bundestagswahl.

Mit diesem Buch liefert der Autor die psychologischen und machtpolitischen Grundlagen, um zu erkennen, warum Politik so funktioniert wie sie funktioniert und so oft an den Interessen der Bürger vorbeiagiert. Seine Analyse verrät, wie die perfiden, demokratiegefährdenden Techniken von Politikern und Parteien greifen. Einblicke, die man selten so geballt und so fundiert zu lesen bekommt.

DER AUTOR

Der Autor Dr. Dr. Florian Willet – Ökonom, Rechtswissenschaftler und Kommunikationspsychologe – ist Experte für Verhaltensökonomie und Rechtsphilosophie mit besonderem Interesse für Anthropologie. Eines seiner Arbeitsfelder umfasst kognitive und statistische Verzerrungen in Meinungs- und Urteilsbildungsprozessen.

BIBLIOGRAFISCHE ANGABEN:

Florian Willet: “Wie uns die Parteien über den Tisch ziehen! Ein Blick in die machiavellistische Trickkiste”

Münster: Solibro Verlag 2021

[klarschiff Bd. 12]

ISBN 978-3-96079-084-6

Broschur; 20,5 x 13 cm; 240 Seiten; Preis: 16,80 EUR (D)

Auch als E-Book erhältlich:

eISBN 978-3-96079-085-3

Preis: 12,99 EUR (D)

Erscheinungstermin: 26.8.2021

Informationen und Leseproben zum Buch finden Sie hier.

Der Solibro Verlag ist ein Publikumsverlag, der aufklärerischen und zugleich unterhaltsamen Lesestoff anbietet, der es leicht macht, die mediale Konkurrenz öfter mal zu ignorieren. Etablierte Autoren wie die Journalisten Helge Timmerberg und Bernd Zeller oder die Schauspielerin Yvonne de Bark sorgen mit Ihren Titeln für gleichsam subversive wie kurzweilige Leseerfahrungen. Aber auch neue Autoren wie Almuth Herbst, Britta Wulf, Frank Jöricke, Guido Eckert, Bernhard Pörksen oder Jan Philipp Burgard sowie regionale Titel tragen zum abwechslungsreichen Verlagsprogramm bei (populäres Sachbuch, Belletristik, Reiseliteratur, Humor, Regionalia).

Kontakt

Solibro Verlag

Wolfgang Neumann

Jüdefelderstr. 31

48143 Münster

0251-48449182

presse@solibro.de

https://www.solibro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.