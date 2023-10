Wiederbelebung des Unternehmertums

Businessdays präsentieren frische Einblicke und Innovationen für ein erfolgreiches Jahr 2024

In einer Zeit, in der kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit wachsenden Herausforderungen zu kämpfen haben, versprechen die anstehenden Businessdays am 16. und 17. November 2023, frischen Wind in die Unternehmerlandschaft zu bringen. Diese Veranstaltung, die in der Region Fulda/Kassel stattfindet, verspricht zwei Tage voller Inspiration und bahnbrechender Innovationen, die darauf abzielen, die Freude am Unternehmertum wiederzubeleben und neue Horizonte für Geschäftsinhaber zu eröffnen.

*Herausforderungen für KMUs meistern*

Die gegenwärtige Geschäftsumgebung stellt zweifellos Herausforderungen für KMUs dar. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer kämpfen mit einem Verlust des Pioniergeistes und der Freude am Unternehmertum. Klare Wege zur Verbesserung blieben bisher aus. Die Businessdays haben sich jedoch dazu verpflichtet, genau dieses Problem anzugehen.

*Was die Teilnehmer erwartet*

Die Businessdays versprechen den Teilnehmern frische Einblicke und innovative Ideen zu vermitteln. Es handelt sich um eine Reise zurück zur unternehmerischen Begeisterung der Gründungstage, die darauf abzielt, die Motivation zu steigern, während neue Strategien für Unternehmen erkundet werden. Die Teilnehmer haben auch die Gelegenheit, sich in einer komfortablen Hotelumgebung mit Gleichgesinnten zu vernetzen und Einblicke in den „Unternehmerischen DREISPRUNG“ zu gewinnen. Etablierte Maßnahmen zur Steigerung der Liquidität stehen ebenfalls auf der Agenda.

*Schwerpunktbereiche*

Die Veranstaltung konzentriert sich auf verschiedene Themen, die den unternehmerischen Dreisprung ergänzen. Dazu gehören die Bewältigung persönlicher Barrieren zur Steigerung der Motivation, präsentiert von Melanie Thormann, einer Mentorin und Beraterin für ganzheitlich gesundes Leben und Unternehmensführung. Detlef Kraus wird betriebliche Vorteile und die Automatisierung von Geschäftsprozessen erläutern, um Unternehmen für qualifizierte Fachkräfte attraktiver zu machen. Jürgen Unlandherm wird eine Methode zur Kundengewinnung mit einer 95%igen Reduzierung des Werbebudgets vorstellen. Darüber hinaus wird Alexander Finke intelligentes Impulsmarketing und selbstlernendes Impulsmarketing vorstellen.

*Exklusives Ambiente*

Die Businessdays bieten nicht nur umfangreiche Erkenntnisse, sondern auch eine exklusive Umgebung. Mit sorgfältig ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet Sie eine perfekte Atmosphäre in einem 4+ Sterne Wellness-Hotel in der Nähe von Fulda/Kassel.

*Investition in die Zukunft*

Das Ziel der Businessdays besteht darin, neue Wege zu beschreiten und den Teilnehmern deutlich mehr Liquidität zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf Investitionen in die Attraktivität für Kunden und Mitarbeiter sowie auf der Sicherung zukünftiger Vermögenswerte.

*Interesse geweckt?*

Wenn Sie interessiert sind und an dieser inspirierenden Veranstaltung teilnehmen möchten, reichen Sie Ihre Bewerbung über die angegebenen Kontaktdaten ein. Die Organisatoren freuen sich darauf, Sie vom 16. bis 17. November 2023 von 13:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Region Fulda/Kassel zu begrüßen, um gemeinsam auf eine Reise zu (noch) mehr Erfolg zu gehen.

Neue Freiräume für kleine & mittlere Unternehmen!

Mehr Freude am Unternehmertum durch mehr Liquidität

Willkommen in einer starken Gemeinschaft von Gleichgesinnten.

Wir begleiten erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer im Mittelstand dabei, ihre Gewinne zu maximieren und Steuern zu optimieren. So verbleibt ihnen mehr Liquidität. Diese können sie gezielt in die Stärkung ihrer Belegschaft und die Begeisterung ihrer Kunden investieren – was wiederum den Firmenwert steigert. Mit unserer Erfolgsmethode begleiten wir sie zu deutlich mehr Liquidität nach Steuer und beteiligen uns an dem, was wir für sie gewinnen.

