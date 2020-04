Wiedereröffnung nach Corona: schuhplus öffnet Ladentüren in Dörverden

Übergrößen-Spezialist freut sich auf einen Hauch von Normalität

Es lässt sich nicht leugnen: Die Corona-Krise hat die ganze Welt in die Knie gezwungen, so auch das wirtschaftliche Leben in Deutschland. Diese Ausnahmesituation ist längst noch nicht überstanden, aber es gibt Lichtblicke. “Wir freuen uns unsagbar, dass wir unser Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörverden am Montag, 20. April, wieder öffnen dürfen. Trotz hoher Hygienemaßnahmen kehrt damit für unser ganzes Team ein Hauch Alltag wieder zurück. Das ist gut so und das war auch notwendig. Wir haben umfassende Sicherheitsvorkehrungen für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden getroffen und sind überglücklich, unsere Türen in Dörverden wieder öffnen zu dürfen”, so schuhplus-Geschäftsführer Kay Zimmer. Ob große Damenschuhe oder große Herrenschuhe: Das gesamte Sortiment von schuhplus steht für Kunden ab Montag in gewohnter Auswahl zur Verfügung.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

