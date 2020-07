Wiesn-Aus 2020 – Große .bayern Domain-Aktion als kleiner Trost

Die Corona-Pandemie hat nun auch dem größten, schönsten Volksfest der Welt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Wiesn 2020 findet erstmals seit über 70 Jahren nicht statt und die Enttäuschung ist deutlich zu spüren. Damit dennoch ein klitzekleines bisschen Oktoberfest-Flair aufkommt, gibt’s bei alldomains.hosting eine große Aktion auf die .bayern Domain. Denn die gewonnene Zeit ist mit dem Aufbau eines einprägsamen Webauftritts bestens genutzt.

Viele erleiden neben dem emotionalen Drücker auch einen wirtschaftlichen Schaden. Ob Sie unmittelbar von den Folgen des Wiesn-Aus betroffen sind oder nicht – die .bayern Domain stellt für alle Unternehmer mit direktem Bezug zu Bayern die ideale Basis für eine erfolgsstarke, repräsentative Website dar.

Mehr als eine Milliarde Websites kursieren online. Herkömmliche Top-Level-Domains wie .com gibt es schon seit Jahrzehnten, was zur Folge hat, dass unzählige tolle Websitenamen bereits vergeben sind. Oft stellt die Namensfindung für die neue Website eine große Herausforderung dar. Deshalb wurden neben den traditionellen Domainendungen wie .de, .org und .com neue Top-Level-Domains eingeführt. Dazu zählen unter vielen anderen .shop, .online oder auch .bayern. Zurzeit sind 31.000 Bayern Domains registriert. Die Chance, dass Ihre Wunschdomain noch frei ist, steht gut.

Mit .bayern können Sie Ihre Marke in den Köpfen Ihrer Zielgruppe stärken. Wir verbinden mit Bayern Weltoffenheit und Münchner Gastlichkeit – gleich, ob Sie im touristischen Bereich tätig sind oder nicht. Die Wiedererkennung des Bundeslandes im World Wide Web wirkt sich für viele Unternehmen, die stolz auf Ihre regionale Zugehörigkeit zu Bayern sind, gewinnbringend aus.

Onlineshop oder Hotel, Wiesnwirt oder Brauerei – mit einer eigenen Website erreichen Sie weltweit viele Menschen. Von dem durchschnittlichen monatlichen Suchvolumen von 1.800.000 zu “Bayern” entfallen 443.000 auf Deutschland. Um sich eine kleine Scheibe davon abzuschneiden und viele Seitenbesucher zu gewinnen, sollten Sie Ihrem Unternehmen einen professionellen Webauftritt verpassen.

Bei alldomains.hosting erhalten Sie die .bayern Domain aktuell um EUR 5,99 statt EUR 29,00 im ersten Jahr. Kostenlose Leistungen wie ein Hosting-Paket mit E-Mail Konto oder ein Homepage-Baukasten sind inkludiert. Der Domain- und Hostingprovider alldomains.hosting ist akkreditierter .bayern Registrar. Das heißt, Sie erhalten Ihren Domainnamen aus erster Hand.

