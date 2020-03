Willkommen zum Duschgenuss

Mit GROHE zur perfekten Dusche

Gestalten Sie Ihre Dusche für Ihre persönliche Hydrotherapie und nutzen Sie die Kraft des Wassers, um jeden Tag mit allen Sinnen neu zu erleben. Ob groß oder extragroß, als Aufputz- oder Unterputzmodell, unter der Decke oder an der Wand montiert: GROHE Brausen und Duschsysteme gibt es in einer Vielfalt an Formen, Stilen und Größen. Und jedes einzelne Produkt wurde so gestaltet, dass es Ihren höchsten Ansprüchen und Wünschen genügt.

Tauchen Sie ein in die Welt von GROHE und finden Sie die Dusche, die perfekt zu Ihnen passt. Wir stellen Ihnen das breitgefächerte Brauseprogramm des deutschen Qualitätsherstellers vor.

Unterputz Duschsysteme: Unterputzinstallationen sorgen für mehr Platz in der Dusche, ohne dass Sie dabei auf Funktionalität oder Komfort verzichten müssen. Darüber hinaus bieten sie zusätzliche praktische Vorteile: Die Reinigung geht schneller und bequemer. Sollten Sie sich gerade den Luxus gönnen, Ihre Dusche von Grund auf neu zu planen, bieten Grohtherm Unterputzthermostate in Verbindung mit GROHE Kopfbrausen wunderbare Möglichkeiten für Sie. Wer beispielsweise puren Minimalismus zu schätzen weiß, wird seine Freude an Grohtherm SmartControl in Verbindung mit Rainshower SmartActive 310 haben. Dank Rainshower SmartActive 310 werden Sie sich jeden Tag auf das Duschen freuen, denn die großzügigen Abmessungen des Brausekopfes und die beiden Strahlarten ermöglichen es Ihnen, zwischen einem sanften, umschmeichelnden GROHE PureRain Strahl und dem neuen belebenden GROHE ActiveRain Strahl zu wählen – oder beide zusammen zu verwenden.

Aufputz Duschsysteme: Aufputz Duschsysteme von GROHE liefern alles aus einer Hand und garantieren ein Duscherlebnis der Extraklasse – ohne großen Installationsaufwand. Neben zahlreichen Kopf- und Handbrausen, aus denen Sie wählen können, bilden GROHE Thermostate mit TurboStat Technologie das Herzstück der Duschsysteme. Innerhalb von Sekundenbruchteilen liefern sie exakt die gewünschte Wassertemperatur und halten diese konstant. Sie sind zusätzlich mit einem SafeStop Sicherheitsanschlag bei 38° C ausgestattet, damit Kinder die Temperatur nicht versehentlich zu weit aufdrehen, während die ergonomischen Griffe jederzeit besten Halt bieten – auch bei feuchten und seifigen Händen. Dank des Aquadimmers bzw. der SmartControl wechseln Sie außerdem aus dem Handgelenk zwischen Hand- und Kopfbrause.

Handbrausen: Auch für den schnellen Austausch und ein Upgrade auf maximalen Duschgenuss hält GROHE erstklassige Alternativen bereit. Mit GROHE Handbrausen kann sich jeder seinen Traum von entspannenden Wellnessmomenten erfüllen – ganz gleich, wie groß das Budget oder das Platzangebot in der Dusche ist. Besonders beliebt sind GROHE Power&Soul Handbrausen. Sie wurden so entwickelt, dass Sie Ihrer Stimmung und Ihren Bedürfnissen gerecht werden. Vier innovative Strahlarten, GROHE Rain O2, Rain, GROHE Bokoma Spray und Jet, bieten eine ganze Palette an verführerischen Erlebnissen. Und mit der One-Click Showering Strahlauswahl wird der Wechsel zwischen den vier Möglichkeiten noch einfacher. Die Handbrausen sind in drei Größen und den zwei Designs Cosmopolitan und Contemporary erhältlich. Somit geht die jeweilige Brause mit Ihrem Badezimmer-Interieur eine stimmige Designharmonie ein.

Das gesamte Brauseprogramm von GROHE finden Sie auf Skybad.de, dem Onlineshop für Wohlfühlbäder.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Bildquelle: @GROHE