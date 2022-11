Wilson Gabor Smartes Wärmeunterbett mit 2 Temperaturzonen

Für wohlige Träume: Das Bett bequem per App & Fernsteuerung vorwärmen

– Perfekt für kalte Tage: immer kuschlig warm

– Einfache Bedienung auch per ins Kabel integrierter Fernsteuerung

– 2 Temperaturzonen für Körper und Füße

– Besonders sicher dank Überhitzungsschutz

– Kostenlose App ELESION für Steuerung, Timer-Funktion und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Perfekt für die kalten Wintertage: Ab sofort macht man es sich im vorgewärmten Bett gemütlich. Dank des smarten Wärmeunterbetts mit App von Wilson Gabor empfängt einen die Bettwäsche immer zur richtigen Zeit kuschelig warm. Alle Einstellungen nimmt man bequem mit der Fernbedienung und per App vor.

Per kostenloser App „ELESION“ die volle Kontrolle behalten: Ganz nach Bedarf wird das Unterbett mit 6 Heizstufen erwärmt. Dank 2 separat steuerbarer Temperaturzonen für Körper und Füße bleiben die Füße selbst im Winter mollig warm! Es lassen sich auch Szenen erstellen, damit das Bett immer zur richtigen Zeit für einen vorgewärmt wird.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet das Wärmeunterbett ein, wenn das App-kompatible Schlafzimmerlicht einschaltet.

Besonders sicher: Dank Überhitzungsschutz kann man das Wärmeunterbett auch über Nacht gefahrlos eingeschaltet lassen. Oder man aktiviert den Ausschalt-Timer und das Wärmeunterbett schaltet sich nach Ablauf der Zeit automatisch aus.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Beheizbares Wärmeunterbett zur Verwendung unter dem Bettlaken

– An kalten Tagen kuschelig warm vorheizen

– Kabelintegrierte Fernsteuerung zur Wärmeregulierung

– 2 Temperaturzonen für Körper und Füße

– 6 Heizstufen: niedrig / mittel / hoch

– Ausschalt-Timer: 2 oder 12 Stunden

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten sowie zur Heizstufen-Wahl und zum Einschalten des Timers

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Wärmeunterbetts bei Aktivierung des App-kompatiblen Schlafzimmerlichts u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– Besonders sicher: Schutz vor Überhitzung

– Material: 100 % Polyester

– Waschbar bei 30 °C

– Schutzart: IP44

– Leistungsaufnahme: 65 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt AC, 50 Hz

– Maße: 160 x 80 cm, Gewicht: 950 g

– Wärmeunterbett inklusive kabelgebundener Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402903

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8248-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8248-3400.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Wilson Gabor 2er-Set Smarte Wärmeunterbetten, 2 Temperaturzonen, App, 160 x 80 cm

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8251-625

Wilson Gabor 4er-Set Smarte Wärmeunterbetten, 2 Temperaturzonen, App, 160 x 80 cm

Preis: 249,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8252-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/F4YkLrHXLsH7XKz

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.