Winterblues muss nicht sein

Fünf Wellness-Tipps für das innere Gleichgewicht

Um gegen den Winterblues in den kalten Herbst- und

Wintermonaten vorzubeugen, helfen Retreats und Wellness. Christina Glas, Kosmetikerin im 4-Sterne

Wohlfühl- und Wellnesshotels Waldeck verrät fünf persönliche Tipps, die für gute Stimmung und besseres

Wohlbefinden während der kalten Jahreszeit sorgen.

1. Wohltuende Wellnessbehandlungen

Besonders in der kalten Jahreszeit ist es wichtig der Haut Extra-Pflege zu geben. Hochwertige

Gesichtsbehandlungen und -masken versorgen sie mit zusätzlicher Feuchtigkeit. Aber auch eine entspannte

Massage mit herrlich duftenden Ölen und vitalisierendem Tee vertreibt den Winterblues schnell. Zunehmend

beliebt werden die ayurvedischen Massagen. Sie sind Teil einer über 5.000 Jahre alten indischen Heilkunst.

Bei diesen Massagen werden Giftstoffe aus dem Körper geleitet und das Innere wird wieder ins

Gleichgewicht gebracht. Eine Ayurveda-Massage kann auch gut in den eigenen 4 Wänden durchgeführt

werden. Denn bei einer ayurvedischen Ölmassage geht es nicht um ein kräftiges Massieren der Muskeln,

sondern darum, den Körper mit Ölen und kreisenden Bewegungen zu verwöhnen. Für die Selbstmassage rät

Christina Glas zu feinstem Sesamöl, da dieses besonders gute Eigenschaften besitzt. “Beginnen Sie zuerst mit

kleinen kreisenden Bewegungen Ihren Kopf zu massieren, anschließend Nacken, Hals, Schultern, Arme und

Hände.” Die beste Wirkung wird erzielt, wenn das Öl mindestens 15 Minuten einmassiert wird.

2. Wechselduschen

“Bringen Sie ihren Kreislauf in Schwung”, empfiehlt Kosmetikerin Christina Glas. Hier eignen sich

Wechselduschen für Zuhause. Das kalte und warme Wasser verengt und weitet die Blutgefäße. Durch den

ständigen Wechsel von Wärme und Kälte wird das persönliche Immunsystem gestärkt und Krankheiten

vorgesorgt. Der Körper tankt neue Kraft und Energie für kalte Wintertage. Wechselduschen sind gesund,

schenken positive Energie und heben die Stimmung.

3. Entspannung im Wasser

Ob gegen Muskelverspannungen, Rheuma oder Durchblutungsstörungen, Gelenkerkrankungen,

Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Beschwerden, Wasser besitzt eine sanfte und heilende Wirkung. An einem

frostigen Wintertag entspannt ein warmes Bad die Muskeln und tut nebenbei auch der Haut etwas Gutes.

Allerdings sollte man aufpassen und nicht zu lange im Wasser bleiben, empfiehlt Christina Glass. Denn zu

häufiges und langes Baden trocknet die Haut aus. Gerade im Winter ist es aber wichtig, diese mit extra Pflege

zu verwöhnen. Hier ist ein Milch- und Honig-Bad ratsam, da dieses die Haut mit viel Feuchtigkeit umsorgt und

samtweich erstrahlen lässt.

4. Zeit für sich selbst

In der schnelllebigen Welt von heute ist es oft nicht leicht, für Körper und Geist jedoch wichtig, sich eine

Auszeit zu gönnen. So werden Reserven wieder aufgefüllt und neue Kräfte getankt. Für die kleine Pause vom

Alltag ist es am besten sich vorher einen festen Tag auszusuchen und diesen bewusst im Kalender zu

markieren. Es lohnt sich, das Handy wegzulegen und für eine Zeit der Stille und Einzigartigkeit des Moments

zu lauschen. Diese Auszeiten sorgen für mehr Lebenskraft und helfen dabei, sich auf seine eigenen

Bedürfnisse zu fokussieren.

5. Ab nach draußen

Körperliche Aktivität belebt, erzeugt Wärme und bringt den Kreislauf in Schwung. Besonders die Bewegung

an der frischen Luft hat viele positive Effekte auf unser Wohlbefinden und hebt die Stimmung. Schön ist zum

Beispiel eine aktive Schneeschuhwanderung in den verschneiten Wäldern des Bayerischen Waldes.

Eingebettet in der Ferienregion des Bayerischen Waldes, liegt das 4 Sterne Wellness- und Wohlfühlhotel Waldeck,

gut erreichbar in Bodenmais. Mit 62 Zimmern, einer dreiviertel Wohlfühlpension und einem erstklassigen

Wellnessbereich mit Saunawelt, überzeugt das Hotel und lädt seine Urlaubsgäste zum Verweilen ein. Dabei

sorgen auch kosmetische Treatments, Massagepackungen und gemütliche Ruheräume für Entspannung

und runden das ganzheitliche Verwöhnprogramm ab.

Firmenkontakt

Wellness-und Wohlfühlhotel Waldeck

Carmen Geiger-Brückl

Arberseestraße 37-39

94249 Bodenmais

0049 9924 94030

mail@waldeck-bodenmais.de

http://www.waldeck-bodenmais.de

Pressekontakt

Münchner Marketing Manufaktur GmbH

Alisa Erlenkötter

Brudermühlstraße 5

81371 München

089 – 716 7200 14

a.erlenkoetter@m-manufaktur.de

http://www.m-manufaktur.de

Bildquelle: (c) Wellness- und Wohlfühlhotel Waldeck