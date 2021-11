WIR-Expo 2021 – 4 Tage Einkaufen und Netzwerken

25. bis 28. Nov. in der Messe Zürich-Oerlikon – Gratiseintritt – Referate von Beni Huggel, Rene Rindlisbacher und Enrico Lenzin

Zürich, 18. Nov. 2021 – Nach dem letztjährigen Ausfall der Messe 2020 findet die für WIR-Mitglieder wichtige Messe 2021 wieder statt. Neu unter dem Namen WIR-Expo. Mit dem neuen Auftritt zeigt sich die WIR-Expo zukunftsorientiert und bietet Platz für Experimente, Events und Erweiterungen. Jedes Jahr nutzen rund 25’000 Besucher die Möglichkeit, um mit WIR einzukaufen, sich zu treffen und zu netzwerken. Mit dabei sind dieses Jahr auch Beni Huggel und Rene Rindlisbacher.

Für Adrian Bill, neuer Expoleiter, gab der Ausfall im vergangenen Jahr die Möglichkeit, das Konzept der WIR-Messe neu zu aufzusetzen. Aus der WIR-Messe Zürich wurde die WIR-Expo, erklärt Bill. Den Zusatz Zürich konnten wir streichen. Denn unser Event in Zürich ist die einzig verbliebene WIR-Grossveranstaltung in der Schweiz.

Mit dem modernen Erscheinungsbild zeige man sich, so Bill, zukunftsorientiert und biete viel Platz für Experimente, Events und Netzwerken. 2021 sind rund 100 Aussteller mit einem brei-ten Sortiment von A wie Accessoires bis Z wie Zigarren präsent. Die WIR-Expo 2021 fin-det unter 3G-Pflicht statt. In der Halle muss keine Maske getragen werden. Testen ist vor der Messehalle möglich.

Treffpunkt, Shopping, KMU-Business.

Die WIR-Expo ist das grösste WIR-Shopping-Paradies der Schweiz. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, mit WIR einzukaufen. Nirgendwo sonst findet man so viele Angebote, die alle mit WIR bezahlt werden können, sagt Bill. WIR-Expo-Geschäftsführer Franois Cochard erklärt, dass man mit Treffpunkt, Shopping, KMU-Business einen Slogan kreiert habe, der dem neuen WIR-Expo-Leitbild entspreche. Die Messe in den Hallen 3 und 4 in der Messe Zürich-Oerlikon ist der WIR-Treffpunkt für Menschen und Geschäfte, und es ist die Gelegenheit für Einkäufe in WIR. Und, das ist dem neuen Geschäftsführer wichtig: Wir machen und vernetzen KMU-Business.

NETZWERKEN DER NETZWERKE

Am Freitag, 26. November, findet zum ersten Mal das grosse NETZWERKEN DER NETZ-WERKE statt. Für Cochard eine wichtige Neuerung. Gleich fünf wichtige KMU-Netzwerke präsentieren sich mit einer grossen Anzahl von Mitgliedern aus der ganzen Schweiz (KMU SWISS, BNI Schweiz, FRZ Flughafenregion Zürich, Reach und WIR partner network). Damit kann sich die WIR-Community einfach mit anderen UnternehmerInnen treffen und vernetzen. Ziel sei es, neue Kontakte und Umsatz für beide Seiten zu erschaffen, so Cochard. In einer Talk-Runde werden dabei die GeschäftsführerInnen der Netzwerke vorgestellt und Fragen beantwortet. Anschliessend werden die Teilnehmenden in einem moderierten Programm durch Power-Networking-Sessions miteinander vernetzt, und man kann neue Geschäftskontakte aufbauen.

Durch dieses moderne Tool verschaffen wir unseren WIR-Mitgliedern viele neue interessante Geschäftsmöglichkeiten, ist Cochard überzeugt, der selbst in einem Netzwerk erfolgreich unterwegs ist. Natürlich sind aber auch alle anderen Gäste, die nicht bei WIR oder in einem der Netzwerke mitmachen, zu diesem Event eingeladen und können davon profitieren. Karin Zahnd Cadoux, Präsidentin des Verwaltungsrates der WIR Bank, weiss, wie wichtig Netzwerken ist. Wir arbeiten intensiv daran, unser Netzwerk und die KMU weiter zu stärken. Ein Beispiel sei die Partnerschaft mit Moveri AG, die unter den Marken Ruedi Rüssel und Miniprix schweizweit 330 Tankstellen betreibt. Jetzt füllen Sie Ihren Tank mit einem WIR-Anteil, erklärt die WIR-Präsidentin stolz.

Event-Highlights

Eine Messe bietet neben dem Einkaufserlebnis mit den WIR- Ausstellern auch Unterhaltung und Show. Neben dem Netzwerktag am Freitag mit den Impulsreferaten von Hubert Boog und Beni Huggel, ehemaliger Profi-Fussballer und SRF-Fussball-Experte, mit dem Titel Wir vor Ich – Führung lernen aus dem Teamsport können Besucher am Samstag, am Comedy-Day, den Auftritt von Fernsehstar und Comedy-Künstler

Rene Rindlisbacher geniessen oder das Konzert von Enrico Lenzin, innovativer Musiker, Schlagzeuger und Alphornspieler aus der Schweiz. Daneben werden neue Impulse an Events wie dem NEWCOMER APERO oder dem POWER NETWORKING FÜR WIR-UNTERNEHMEN vermittelt. Nicht zu vergessen, am Sonntag BRUNCH & FAMILIENPROGRAMM mit Schatzsuche.

Die Öffnungszeiten WIR Expo 2021

25. bis 28. November 2021

Do 16 – 21 Uhr | Fr 10 – 20 Uhr | Sa 10 – 19 Uhr | So 10 – 18 Uhr

Die WIR-Expo Schweiz ist die KMU- und Gewerbemesse für Haushalt, Sport, Mode, Wohnen, Unterhaltung, Beruf und Freizeit. Rund 150 Aussteller präsentieren sich auf der Schweizer WIR-Expo mit einem umfangreichen Angebotsspektrum an Produkten, Dienstleistungen und Informationen.

