Wir folgen keinem Einrichtungstrend, wir suchen aus, was bleibt!

Daniel Lambert Concept Motto : Die Schönheit des Echten

Klassische Original mit einem zeitlosen Bezug, finden in unserem neuen Konzept ihren Platz neben ausgesuchten Designklassikern und traditionellem, hochwertigen Handwerk aus aller Welt.

Unser Ansatz ist Nachhaltigkeit und das nicht nur in der Herstellung und im Lieferprozess. Unsere Stücke sollen ihrem Besitzer lange Jahre begleiten und mit ihm und seinen Ansprüchen immer wieder wachsen können.

Aus diesem Grund setzen wir bei lambertconcept.de auf bekannte Lieferanten, die nachhaltig produzieren und handeln und auf ein Design, das zeitlos und präsent ist.

Bei der Auswahl aller unserer Produkte liegen uns natürliche Materialien und ein harmonisches Farbkonzept besonders am Herzen. Bei uns gibt es Möbel und Accessoires die ganz selbstverständlich zu deinem persönlichen Einrichtung Stil passen.

Zusätzlich zu den zeitlosen Basics suchen wir für Dich auf der ganzen Welt immer wieder nach besonderen Stücken, die in Deiner Einrichtung gekonnt ein highlight setzen können.

Neben ausgesuchten Lackaccessoires aus Asien, hochwertigen Polstermöbeln aus Europa, feinem italienischen Besteck, tollen Teppichen aus Belgien, stilsicheren Wohnaccessoires und handwerklichen Korbwaren höchster Qualität, findest Du Klassiker aus dem Lichtdesign wie Ingo Maurer und moderne Designs wie die Leuchten von Tonone in unserem Shop. Auf die Mischung kommt es an. Altes und neues, dezentes und lautes, klassisches Design und der Einfluss anderer Stile und Kulturen – alles was Dich und Deinen Stil ausmacht kannst Du mit unserem Konzept ergänzen.

Wir achten darauf immer nur Originale anzubieten, denn nur sie garantieren Dir langlebige Freude und Qualität.

Wir möchten Dir mir unserer Kollektion den Rahmen für Deine persönliche Wahl geben. Alles soll sich zu einem gewachsenen Einrichtungskonzept zusammenfügen, das perfekt mit Deinen persönlichen Geschmack harmoniert! Entspanntes Understatement.

Die Schönheit des Echten – Wir wollen nichts anderes als dir die besten Produkte mit den besten Preisen bieten. Das geht nicht, indem wir möglichst viele oder billige Produkte auf dem Markt anbieten. Wo immer es geht, lassen wir jedoch unsere Produkte direkt für dich fertigen und ohne weitere Zwischenhandel an dich liefern.

Unsere Produkte kommen alle von wenigen, sehr ausgesuchten Partnern. Diese haben bereits für namhafte Handelsfirmen produziert und vereinen in langer Tradition das Wissen um Design und Qualität. Qualität zu einem guten Preis ist unser Anspruch. Unsere Kollektion mischen wir mit ikonischen Produkten weiterer ausgesuchten Marken.

Das ist auch schon einer gewissen Tradition geschuldet und unterstreicht unsere Achtung gegenüber dem Original.

Kontakt

Daniel Lambert Concept

Daniel Lambert

Johannes-Müller-Straße 42

50735 Köln

+49 221 280 74 238

info@lambertconcept.de

https://www.lambertconcept.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.