Wir heben das Golfspiel auf ein neues Level

Clubfixx revolutioniert mit der SST PURE ®-TECHNOLOGIE das Golfschläger-Fitting in Deutschland

Bei Clubfixx gehen wir keine Kompromisse ein. Unsere Mitarbeiter haben es sich zum Ziel gemacht, den Golfern das Material an die Hand zu geben, mit dem sie ihr Spiel auf ein höheres Niveau heben und fertigen dafür mit größter Hingabe jeden Schläger individuell in unseren Werkstätten. Unsere Experten nutzen die modernsten Technologien, um das perfekte Fitting-Erlebnis zu bieten.

Mit SST PURE® nutzen wir ein patentiertes System zur Schaftoptimierung, das den Golfschaft analysiert, um den stabilsten Punkt zu finden und Fertigungstoleranzen zu minimieren. Das System lokalisiert mit einem Laser den stabilsten Punkt im Schaft. Jeder Schaft wird in der optimalen Ausrichtung eingebaut und so wird ein um 88 Prozent konstanterer Ballflug garantiert.

Egal welcher Schaft, ob Stahl, Graphite oder Composite Schäfte besitzen Unregelmäßigkeiten in Geradlinigkeit, Rundheit und Festigkeit. Diese Unregelmäßigkeiten können sich, je nach Ausrichtung des Schlägerkopfes, positiv oder negativ auf die Leistung des Schafts auswirken. In der von SST PURE ® ausgerichteten Position werden beim Zusammenbau des Schlägers mit dem Schaft Off-Line-Drehung und Biegen während des Golfschwungs beim Abschlag extrem minimiert.

Nach jedem Schaft- Puring wird ein Druck erstellt, der Struktur und Verbesserungen dokumentiert. SST PURE ® funktioniert mit jedem beliebigen Schaft, unabhängig davon, ob er aus Stahl oder Graphit gefertigt ist.

Clubfixx stehen über 30.000 Kombinationen für einen wirklich individuellen Schläger zur Verfügung.

Die Clubfixx GmbH ist stolz darauf, die Markenunabhängigkeit im Golfschläger-Fitting voranzutreiben. An sechs Standorten in Deutschland halten wir für unsere Kunden eine breite Palette von individuell angepassten Golfschlägern bereit. In Düsseldorf und Mainz bieten wir unseren Kunden zudem eine Werkstatttour an.

In der Clubfixx-Manufaktur können Sie dabei sein, wenn Ihr Schläger gebaut wird. Wir glauben, dass jeder Golfer das Beste aus seinem Spiel herausholen kann, wenn er mit Schlägern spielt, die speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Unser Ziel ist es, Golfschläger-Fitting zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Wir wissen, dass es nicht nur darum geht, Schläger anzupassen, sondern auch darum, eine Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen. Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Leidenschaft für den Golfsport zu fördern.

Dass wir ausschließlich hochwertige Materialien verwenden und mit den besten Marken im Golfsport zusammenarbeiten, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Besuchen Sie uns an einem unserer sechs Standorte in Deutschland und erleben Sie das perfekte Fitting-Erlebnis.

Bei Clubfixx steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle und wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Spiel herauszuholen.

Clubfixx holt mehr aus dem Golfschläger

Das Können alleine reicht beim Golf spielen nicht immer aus. Manchmal lässt sich das Handicap einfach nicht verbessern, weil die Golfschläger nicht so richtig zum Golfer passen. Ein Golfschläger-Fitting ist hier die perfekte Lösung, denn danach passt die Ausrüstung perfekt. Clubfixx hat sich genau darauf spezialisiert und nicht nur bei Golf-Profis einen Namen gemacht. Selbst Hobbygolfer nehmen die Leistung gerne in Anspruch und staunen nicht schlecht, wie gut sie nach dem Fitting plötzlich sind.

Ein Fitting gelingt nur mit Zeit, weshalb Kunden hierfür auch Termine vereinbaren und mit ihrer Ausrüstung zum Fitting kommen. Die Ausrüstung wird vom Fachmann genau betrachtet und der Kunde erhält eine genaue Auswertung über seine Schlag- und Balldaten. Anhand der Daten und die Wünsche des Golfers, wählt der Fitter die geeigneten Kombinationen aus Schlägerkopf und Schaft, die der Spieler testen kann. Somit wird nach und nach die beste Kombination gefunden. Die Ereignisse können jederzeit am Computer nachvollzogen werden.

Clubfixx bedeutet aber nicht nur exklusives Fitting. Die gefitteten Golfschläger werden in den eigenen Werkstätten in Mainz und Düsseldorf in aufwendiger Handarbeit gebaut, um den idealen Schläger für jeden Golfer herzustellen. Der Kunde kann auf Wunsch sogar den gesamten Prozess seiner Golfschläger im Rahmen einer Werkstatttour hautnah miterleben. Zudem bietet Clubfixx mit SST PURE® ein patentiertes System zur Schaftoptimierung, das den Golfschaft analysiert, um den stabilsten Punkt zu finden und Fertigungstoleranzen zu minimieren. Dies ist einmalig in Deutschland.

