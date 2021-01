Wir lieben diese “Short Storys”!

Modibodi setzt auf langes Bein für viel Komfort

Nachhaltig, stylish und so bequem: Die australische It-Brand Modibodi hat für 2021 gleich zwei neue Shorts entwickelt, die die Periode viel angenehmer machen! Die “Sleep Short” bewältigt auch große Flüssigkeitsmengen und schenkt so eine ruhige Nacht. Die “Anti-Chafing-Short” ersetzt bis zu drei Tampons und schmiegt sich herrlich weich an Oberschenkel. Damit sagen die Köpfe hinter Modibodi auf Nimmerwiedersehen zu Scheuerstellen und schlaflosen Nächten!

Let’s cut a long Story short

Auch wenn die Werbung das seit Jahrzehnten anders darzustellen versucht: Die Periode ist für viele Menstruierende kein Spaziergang! Regelschmerzen, starke Blutungen, die eine durchgeschlafene Nacht verhindern oder massives Unwohlsein vor allem bei Hitze oder körperlicher Anstrengung sind nur einige der Punkte, die Menstruierenden zu schaffen machen können. Herkömmliche Menstruationsprodukte gehen immer nur eine Sache an: Die Aufnahme von Flüssigkeit. Das Wohlgefühl der Menstruierenden wird naturgemäß nicht verbessert. Natürlich kann Modibodi diese körperlichen Beeinträchtigungen auch nicht aus dem eg räumen – aber das australische Label für Periodenunterwäsche denkt mit und hat gerade zwei neue stylishe “Höschen” kreiert, die den Umgang damit leichter machen. Die Erdbeertage werden so viel angenehmer!

Kein Scheuern an den Oberschenkeln

Da ist zum einen die “Anti-Chafing-Short” – eine Shorts, die sich seidig weich bis zur Hälfte der Oberschenkel schmiegt und so das Aneinanderreiben der Oberschenkel ganz ohne Irritationen geschehen lässt. Besonders all jene, die während der Periode vermehrt schwitzen oder sich viel bewegen wollen sowie alle, die im Sommer unter Reibung an den Oberschenkeln leiden, finden so die Lösung eines schmerzhaften körperlichen Problems! Die eingearbeitete patentierte Modifier-Technologie nimmt 15ml Flüssigkeit auf – das entspricht etwa drei Teelöffeln oder der Kapazität von zwei bis drei Tampons. Bund und Saum sind besonders weich gearbeitet, so dass auch hier das Tragegefühl super angenehm ist.

Gute Nacht – auch im “Flow”

Wer mit starken Flüssigkeitsverlusten konfrontiert ist (ob durch die Periode oder Inkontinenz), der weiß, dass die Nächte eine besondere Herausforderung darstellen. Denn hier ist der Körper buchstäblich “im Flow” – und das Auswechseln von Einlagen und Co. ist nur im Tausch gegen Schlafunterbrechungen möglich. Nicht ausgeruht zu sein, beeinträchtigt das Wohlbefinden aber noch zusätzlich. Genau dafür kommt die neue “Sleep Short Maxi 24 hours” aus dem Modibodi Denkwerk. Die erprobte Technologie punktet mit Schutz vom vorderen bis zum hinteren Taillenband, sodass niemand mehr Angst haben muss, dass Flüssigkeit auf Haut oder Bettzeug ausläuft. Zudem saugt das Material satte 50ml Flüssigkeit auf – so viel wie zehn Tampons! Zum Vergleich: Zwischen 30 und 80 ml verlieren Menstruierende während ihrer gesamten Periode. Damit sind 24 Stunden sicherer Auslaufschutz garantiert. Und Träger*innen bekommen nicht nur eine nachhaltige Periodenwäsche, die Einmalprodukte überflüssig macht, sondern guten Schlaf noch dazu!

Ein Patent für jeden Flüssigkeitsverlust

Die eigens für Modibodi entwickelte und wissenschaftlich getestete Modifier-Technologie bewirkt, dass die Flüssigkeit ins Innere der Wäsche geleitet und dort gleichmäßig aufgesogen wird. Die geruchstilgende Schicht sorgt dabei für langanhaltende Frische. Sie kommt ohne Nanopartikel oder per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) aus. Dank der patentierten Technologie ist die Wäsche auslaufsicher und bietet der Trägerin so lange Sicherheit – und das bei nur drei Millimetern Dicke und ganz ohne Plastik. Übrigens: Durch die Wiederverwendbarkeit entfallen nicht nur Müllberge, sondern

auch regelmäßige Ausgaben für Einweghygieneprodukte. Modibodi Periodenunterwäsche ist deshalb nicht nur ökologischer, sondern auch günstiger.

Modibodi, Australiens patentierte Unterwäsche für Menstruation und Blasenschwäche, wurde Ende 2013 gegründet und bietet für alle Körpertypen auf der ganzen Welt wiederverwendbare und nachhaltige Periodenslips für Erwachsene und Teenager: Unterwäsche, Sportbekleidung, Bademode und Umstandswäsche von Modibodi ersetzen den Bedarf an Einweghygieneprodukten vollständig und machen sie überflüssig. Die Wäsche von Modibodi ist patentiert und wurde wissenschaftlich getestet.

Seit 2020 auf dem deutschen Markt, exportiert das australische Unternehmen weltweit unter anderem in Länder wie Großbritannien, Frankreich, Südafrika, die USA und Japan. Modibodi hat über 500.000 Kunden auf der ganzen Welt und hat weltweit mehr als 3 Millionen Produkte verkauft.

