Wir schaffen Perspektiven für die Zukunft

Trends aufzugreifen und die sich bietenden Chancen wahrzunehmen, darauf vertraut die Horstkemper Maschinenbau GmbH in Rietberg. Trotz weltweiter Krisen ist der Blick nach vorn gerichtet.

Wann immer intelligente, innovative und effiziente Lösungen gefragt sind, steht das mittelständische Familienunternehmen aus Rietberg als engagierter Partner zur Verfügung: mit fundierten Qualifikationen und Resultaten in hoher Qualität. „Für unsere Arbeit berücksichtigen wir laufend neue Technologien und Innovationen. Somit bieten wir eine starke Basis für den Erfolg unserer Kunden aus verschiedensten Branchen“, unterstreichen die beiden Geschäftsführer Norbert Horstkemper und Helmut Wiesing.

Rundschienensystem waverail® für neue Wege

Als Spezialist für Lager- und Materialfluss-Systeme hat Horstkemper das zum Patent angemeldete Rundschienensystem waverail® entwickelt und 2021 erfolgreich im Markt eingeführt. Es handelt sich um ein System, das sich flexibel und effizient in zahlreiche industrielle Anwendungen einfügt. Mit einer Reihe von Vorteilen und Möglichkeiten passt es sich bedarfsgerecht beim innerbetrieblichen Transport kleiner und schwerer Lasten an. Helmut Wiesing: „So realisieren wir Zukunft durch Ideen, Prozesse und Lösungen.“

Zahlreiche Einsatzbereiche

Die Vielfalt Horstkempers kennt keine Grenzen, wenn es um die Automatisierung und Optimierung von Fertigungsprozessen geht. Zu den

häufigsten Einsatzbereichen zählen etwa die Transport- und Handlings-Technik, Lager- und Materialfluss-Systeme, Pressenautomation und

Sondermaschinenbau. Hauptsächlich für die Holz- und Möbelindustrie tätig, gehören ebenso der Maschinenbau sowie die Logistik- und Automobil-

Industrie zum Kundenkreis.

Innovationskraft fest verwurzelt

Ganz wesentlich sind für Horstkemper die Erfahrungen aus den zurückliegenden 70 Jahren des Firmenbestehens. Mit der hohen fachlichen Kompetenz durch ein technologisch breites Know-how und eine herausragende Leistungsstärke gelingt es, jederzeit flexibel, schnell und mit maß-

geschneiderten Lösungen auf Kundenwünsche zu reagieren. „Wir entwickeln und produzieren für individuelle Maschinen und Anlagen“, sagt Helmut Wiesing und verweist auf das breite Spektrum: „von der Planung und Konstruktion über die Projekt-Entwicklung, Fertigung und Montage bis zum After-Sales-Service.“

Chancen aktiv nutzen

Immer auf dem neuesten Stand, so stellt sich Horstkemper gern den wachsenden Herausforderungen des Marktes. „Wir passen uns gezielt den Bedürfnissen unserer Kunden an“, betont Norbert Horstkemper. Ausschlaggebend für Reaktionen und Ideen ist der ganzheitliche Systemansatz. Dabei hat sich auch bewährt, dass alle Leistungen aus einer Hand kommen.

Projektierung

Konzeptionelles Denken und Handeln begleiten jede Projektierung. Die Suche nach innovativen Lösungen ist unsere tägliche Herausforderung, die wir mit viel Engagement und hohem Fachwissen wahrnehmen. Von der Konzeptfindung, Detaillierung und Umsetzung der Projektziele bis zur Endabnahme und Service bieten wir alles aus einer Hand. In jedem Projekt, das wir realisieren, stecken neben der Erfahrung unserer Projektingenieure und Konstrukteure auch die hohe Qualifikation und Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter.

Konstruktion

Im engen Dialog mit unseren Kunden erfolgt die Konstruktion und Entwicklung der Anlagen mit modernster 3D-CAD/CAM-Technik. Der Kompetenzgrad der langjährigen Mitarbeiter gewährleistet die bewährte und kompromisslose Produktqualität. Die digitalen Auftragsdaten sichern ein Höchstmaß an Information in jeder Fertigungsphase und stellen die Basis für die detaillierte Dokumentation dar.

Entwicklung

Innovationen sind unser Geschäft. Die sich ständig ändernden Marktbedürfnisse unserer Auftraggeber spornen uns an neue Lösungen und Konzepte zu entwickeln. Dabei lenken wir in Teamarbeit unsere Ideenfindung in gezielte Kanäle und verbinden Erprobtes mit völlig neuen Konzepten. In der Lösungsfindung gibt es keine Denkverbote, um den bestmöglichen Kosten-Nutzen Effekt zu erzielen. Im Rahmen von Machbarkeitsstudien, inklusive Zykluszeitberechnungen und Echtzeitsimulationen, überzeugen wir unsere Kunden von unserem leistungsstarken Maschinenbau noch vor Auftragserteilung. In unserer Entwicklungsabteilung werden neben den Berechnungen der Festigkeit und Lebensdauer unserer Maschinen auch regelmäßig neue Konzepte bis zur Patentanmeldung gebracht.

Fertigung

Moderne Bearbeitungszentren erzielen ein Höchstmaß an Präzision und Wirtschaftlichkeit. Vom passgenauen Zuschnitt der Materialien über das Drehen, Fräsen, Biegen und Bohren bis zur perfekten Oberfläche erfolgen alle Arbeitsschritte im direkten Durchlauf. Erfahrungsrückflüsse aus der Fertigung fließen direkt in die Konstruktion ein und stellen die Basis für eine qualitative und dennoch wirtschaftliche Maschine. Bis zur passgenauen Montage prägt der hohe Kompetenzgrad unserer Mitarbeiter das Produktionsergebnis.

Inbetriebnahme

Nach der Endmontage erfolgt eine umfassende Funktionskontrolle sowie die Inbetriebnahme der Anlage. Ein intensiver Gedankenaustausch begleitet die professionelle Zusammenarbeit mit unseren Kunden bis zur Einweisung an der Maschine. Erst die gegebene Zufriedenheit unserer Partner beendet eine Projektierung und schafft Vertrauen für eine langfristige Zusammenarbeit.

