Wir spenden einen Baum für jede Vermittlung

Für jede erfolgreiche Vermittlung lassen wir einen Baum pflanzen!

Damit unterstützen wir die gemeinnützige Organisation Planet Tree und leisten einen aktiven Beitrag zum Umwelt-und Klimaschutz.

Dem deutschen Wald geht es so schlecht wie nie. Massiver Borkenkäferbefall, Dürre und Stürme setzen dem Wald zu. Der aktive Erhalt und die Mehrung des heimischen Waldes stehen in dem Projekt Planet Tree an oberster Stelle.

Wir von hrXperts vermitteln nicht nur Top-Stellen an qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Wir möchten mit jeder Bewerbung auch dazu beitragen, zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.

Beim Zustandekommen eines Arbeitsvertrags spenden wir an die Organisation Planet Tree.

Die Bewerber:innen erhalten ihre Urkunde zum Baumprojekt und unterstützen gleichzeitig die gemeinnützige Organisation!

Der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens ist die Identifikation der Mitarbeiter:innen mit ihrem Arbeitgeber. Das Projekt dient für uns als Symbol für eine höhere Unternehmensverbundenheit. Das Ziel dabei ist, dass unsere Bewerber:innen ähnlich mit dem Unternehmen verwachsen sollen wie ein Baum. Damit möchten wir für ein positiveres Arbeitsklima sorgen. Denn ein gutes Arbeitsklima trägt maßgeblich zur Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen bei.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Als Startup im Sommer 2018 gegründet verfügt die etwas andere Personalberatung hrXperts über ein dynamisches Umfeld, flexible Strukturen und durch das Gründerteam über jahrzehnte-lange Erfahrung.

Neben den Klassikern: Direktansprache und Executive Search sind unter anderem die Bereiche Strategieberatung, Karriereberatung, Outplacement, Nachfolgeplanung, Interim Management und Active Sourcing die Steckenpferde der noch jungen Beratung.

Durch spezielles Knowhow in der Anwendung wissenschaftlicher Testverfahren zur Eignungsdiagnostik kann sich die Personalberatung zudem vom Wettbewerb absetzen und für einen greifbaren Mehrwert sorgen.

Kontakt

hrXperts

Marcus Reinhard

Niederrheinstr. 3

40474 Düsseldorf

021197260622

info@hrxperts.de

https://www.hrxperts.de/

