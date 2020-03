Wirksame, wohltuende Düfte der Natur, ganz ohne Chemie – Räucherstäbchen 15% günstiger

Die Nase gilt als das Tor zur Seele, denn Düfte erzeugen ganz unmittelbar Gefühle in uns. Dieses Wissen wird auch bei der Komposition von Räucherstäbchen aus rein natürlichen Zutaten genutzt. Vom 16.3. bis 15.4. gibt es 15% Rabatt auf alle Räucherstäbchen aus dem Sortiment.

Gerüche haben also einen direkten Einfluss auf unsere Stimmung. Riechen und Atmen, Emotion und Erinnerung sind in unserem Gehirn untrennbar miteinander verbunden sind. Es gibt Räucherwerk, das seit Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden genutzt wird, um das Bewusstsein zu erweitern, die Meditation zu unterstützen und um zu heilen. Für jede Laune, jede Stimmung und jeden Anlass gibt es den passenden Duft.

Düfte sind Wohlgerüche. Sie haben die Kraft, dass wir uns wieder geerdet und geborgen fühlen, wieder ganz bei uns ankommen. Sie können beruhigen, zentrieren, aufatmen lassen, die Stimmung heben und wohltuende Entspannung schenken.

Natürliche Räucherstäbchen aus Nepal, Indien, Tibet und Japan.

Die Räucherstäbchen aus dem Sortiment von Abaton Vibra sind in Handarbeit hergestellt und je nach Herkunftsland und -region entweder gerollt oder gepresst. Sie wirken und werden deshalb in der Aromatherapie genutzt, im Ayurveda und Feng Shui. Sie unterstützen die Meditation, reinigen Räume oder tun einfach gut, weil sie unserem Geruchssinn schmeicheln. Denn je angenehmer wir einen Duft empfinden, umso freier und tiefer wird der eigene Atem und umso kraftvoller wird der Fluss der Lebensenergie in unserem Inneren.

Vom 16.3. bis 15.4. gibt es auf alle Räucherstäbchen 15 % Rabatt! Die Räucherstäbchen sind im Onlineshop von Abaton Vibra erhältlich: https://www.sound-spirit.de/shop/Raeucherstaebchen/



Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

Kontakt

Abaton Vibra

Frank Plate

Alleenstraße 35

72666 Neckartailfingen

07127-9484764

info@abaton-vibra.de

http://www.sound-spirit.de

