Wirtschaftlicher Erfolg durch Betriebsausflüge

Verbesserung der Arbeitsatmosphäre

Mit einem schönen Tag die Motivation der Mitarbeiter steigern und das Betriebsklima positiv beeinflussen? Mit einem Betriebsausflug ist genau das möglich. In einer lockeren, entspannten Atmosphäre fern vom stressigen Arbeitsalltag lernen sich die Arbeitskollegen von einer anderen Seite kennen – sofern der Betriebsausflug auf die Mitarbeiter abgestimmt ist und der Spaß im Mittelpunkt steht. Es ist zu beachten, dass alle Mitarbeiter daran teilhaben und sich aktiv einbringen können.

CityHunters ist ein Spezialist für Betriebsausflüge in Nürnberg

Einen Betriebsausflug zu planen ist eine Herausforderung, deshalb ist es hilfreich, einen Spezialisten an der Seite zu haben. Das Unternehmen CityHunters mit Hauptsitz in Nürnberg bietet innovative Angebote für Betriebsausflüge an, und zwar in Form interaktiver Stadtrallyes. Der Clou: Jedes Rätsel ist an eine andere Sehenswürdigkeit in Nürnberg geknüpft und verbindet so spielerisch Teambuilding mit Stadtentdeckung. CityHunters stellt die benötigte technische Ausstattung und Materialien für das ausgewählte Event. So geht es mit einem GPS-Navigationssystem auf Geocaching-Tour und bei einer iPad-Rallye wird die Stadt mittels Tablet-PC erkundet. Beliebt ist auch die klassische Schnitzeljagd, bei der die Teilnehmer ganz traditionell mit Stadtplan und Kompass auf Punktejagd gehen.

Betriebsausflug in der historischen Altstadt Nürnbergs

CityHunters erlaubt also, auf spielerische Art Nürnberg, die zweitgrößte Stadt Bayerns, zu erkunden. Selbst sesshafte Nürnberger entdecken während einer solchen Stadtrallye neue Details, die bisher nicht bewusst wahrgenommen wurden. Die Stadt mit ihrem besonderen Charme ist bekannt für fränkischen Spezialitäten, wie “Drei im Weggla” oder die traditionellen Lebkuchen vom Nürnberger Christkindlesmarkt. Von der Kaiserburg aus dem 11. Jahrhundert blicken die Teilnehmer über die malerische, historische Altstadt mit Fachwerkhäuschen. Den Betriebsausflug kann man entspannt in einem der vielen lebhaften Biergärten oder in einem traditionellen Restaurant ausklingen lassen.

Der Mehrwert eines Betriebsausflugs

Ein Betriebsausflug stärkt Teamfähigkeit und Zusammenarbeit und fördert die Interaktion zwischen allen Mitarbeitern. Denn gemeinsame Erfahrungen schweißen enger zusammen und schaffen neue Bindungen. Ein harmonisches Miteinander unterstützt einen effizienten und reibungslosen Workflow. “Mit einem tollen Betriebsausflug zeigt der Arbeitgeber seine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern”, so C.-Philipp Steiner, der Unternehmensgründer von CityHunters. Ein gelungener Betriebsausflug macht also nicht nur Spaß – er schafft auch echten Mehrwert.

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

