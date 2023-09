Wirtschaftsgespraech Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg mit Eningens Buergermeister Eric Sindek bei Preistraeger APROS Consulting

Reutlingen. Zum Wirtschaftsaustausch trafen sich die Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg und Eningens neuer Bürgermeister Eric Sindek bei der Werbe-, PR-Agentur und Unternehmensberatung APROS Consulting & Services GmbH. Beim gemeinsamen Besuch wurden die regelmäßigen Auszeichnungen für Soziales- und Gesundheitsengagement, Familienfreundlichkeit und die besondere Unternehmenskultur des Unternehmens wertgeschätzt und aktuelle Themen erläutert.

In der letzten Runde des „AWARD familyNET 4.0 Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt“- des Landes Baden-Württemberg für vorbildliche Mitarbeiterführung und Unternehmenskultur gewann der Dienstleister in allen vier Kategorien. Ausgelobt wird dieser Wettbewerb vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V., gefördert durch Südwestmetall.

Im Juli durfte das Team um Geschäftsführer Volker Feyerabend für ihre Arbeit mit dem Team Adipositas und dem Gesundheitsforum erneut eine Urkunde als „sozial engagiertes Unternehmen“ im Lea Mittelstandspreis Baden-Württemberg entgegennehmen. Dieser Preis wird von der Caritas, der Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus in Baden-Württemberg ausgelobt. Im jährlichen Wettbewerb wurde APROS in der Vergangenheit bereits auch als „beispielhaftes Unternehmen“ ausgezeichnet.

Im aktuellen Wirtschaftsgespräch wurden von den Gesprächspartnern Aspekte der Arbeit und in der Gesellschaft, wie zum Beispiel Gesundheit, Soziales, Familie, Inklusion und auch die Herausforderungen in der Bürokratie und im Vereinswesen beleuchtet. Auch konnten sich die Teilnehmer vor Ort ein Bild über die modernen Ansätze und aktuellen Auszeichnungen des Dienstleisters machen.

Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg wollte bei ihrem Besuch die Familien- und arbeitsfreundliche Organisation und das soziale Engagement in der „Corporate Social Responsibility Strategie“ des Unternehmens näher kennenlernen. „Das überdurchschnittliche Engagement und die gelebten, modernen Ansätze kann eine Vorbildfunktion für andere Unternehmen im Landkreis darstellen. Nach Möglichkeit wird im Unternehmen alles möglich gemacht, um Familie und Beruf bestmöglich vereinbaren zu können.“ „Es freut mich, dass es APROS gelingt über Jahre hinweg immer neue, zukunftsorientierte Wege zu gehen und dafür die Anerkennung aus dem Land erhält“, erklärt die Abgeordnete Cindy Holmberg, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der grünen Landtagsfraktion.

Schwer beeindruckt hat außerdem die Tatsache, dass Feyerabend in seinem Unternehmen die Arbeit an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anpasst, ein innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement Konzept entwickelte und den Teamgedanken aktiv lebt. Werteorientierte Führung und eine moderne, gesunde Unternehmenskultur waren für Geschäftsführer Volker Feyerabend und sein Team schon immer extrem wichtig.

Es gibt eine „Offene Veränderungs- und Lernkultur im Unternehmen“. APROS setzt auf die Prinzipien der Eigenverantwortung, Flexibilität und Teamarbeit. Das Unternehmen hat nicht nur die neuen digitalen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung dieser Prinzipien genutzt, sondern zeigt eine besondere Offenheit gegenüber individuellen Lebensentwürfen in der Arbeitsorganisation.

Bürgermeister Erik Sindek betonte, seine Anerkennung für die vielfachen Preise und zeigte eine besondere Wertschätzung für das langjährige, außerordentliche Engagement in der Gemeinde im Bereich Gesundheit und Soziales. Nicht nur das Vereinswesen und der AK Gesunde Gemeinde und das Gesundheitsforum würde dadurch gestärkt, sondern auch die Attraktivität der Gemeinde unterstützt.

Die über 22-jährige Erfolgsstory des Reutlinger Unternehmens wird durch das ehrenamtliche Engagement in verschiedensten Gemeinden und Vereinen, speziell entwickelter Prozesse und einer Spendensumme von bald 150.000 Euro und circa 15.000 Euro pro Jahr unterstrichen.

Der kürzlich mitprämierte Fitness- und Gesundheitsansatz, mit Coolness- und Spaßfaktor, ist für eigene Mitarbeiter, Einzelpersonen und andere Firmen zugänglich. Dabei geht es nicht nur um die körperliche Fitness und Gesundheit, sondern auch um die Erhöhung der Motivation und das Beachten der psychischen Komponenten. Da ist es nicht erstaunlich, dass das Unternehmen auch zertifizierter „Top Arbeitgeber“ und zertifiziertes „TOP Sozial“ Unternehmen ist.

„Die Identifikation mit dem Team, die Gesundheit und das Engagement der MitarbeiterInnen auch für die Gesellschaft sind uns eben wichtig“, gibt Feyerabend noch mit auf den Weg. „Die Wertschätzung durch die Preise und des Besuches ehrt das ganze Team und ist Ansporn, so weiter zu machen wie bisher,“ so der Geschäftsführer. Es war und ist der richtige Weg.

