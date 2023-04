München, 28.04.2023 – Über die unterschiedlichen Vor- und Nachteile von Franchise – und Lizenzsysteme gibt es zahlreiche Aussagen. In diesem Artikel möchte ich auf Dienstleistungen eingehen. Der Lizenzgeber überlässt seinen Lizenznehmern die Rechte zur Nutzung von gewerblichen Schutzrechten, wie eine geschützte Marke. Franchising ist ein Kooperations- und Vertriebssystem von Dienstleistungen von rechtlich selbstständigen Unternehmen, um Dienstleistungen zu vermarkten. Der Franchise-Geber stellt dem Franchise-Nehmer Leistungen in Form eines Franchise-Paketes zur Verfügung. Als Wirtschaftwissenschaftler stelle ich die wirtschaftliche Lage und deren absehbare Entwicklung dar und zeige Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder Beseitigung auf. Dabei müssen verschiedene Indikatoren der Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit sowie politisch gesetzte Zielwerte einbezogen werden.

Lizenz oder Franchise? Einmalige Vorteile für Nutzer bietet TTPCG®

TTPCG® ist eine Marke der US Taylor Group. TTPCG® bedient den Markt Partnervermittlung/Singlebörse in einer weltweit einmaligen Art und Weise. Da dieser Dating Services wegen seiner besonderen und sehr preiswerten Leistungen für seine Dienste Nutzer und seine Franchise-Nehmer ebenso ständig internationale Auszeichnungen kassiert, nahm ich dies zum Anlass, dieses Franchise-Geschäftsmodell akribisch zu analysieren.

Wer einen Job mit sicherer Existenz sucht, sollte sich einmal bei TTPCG® informieren

Wer denkt, Selbständigkeit erfordert Kapital und Risiko, der irrt sich, wenn er Franchise-Nehmer von TTPCG® wird. Null Risiko, weil der Start auch als Nebenjob ohne Probleme möglich ist. Die Einarbeitung erfolgt so einfach online, dass es für jeden Menschen problemlos möglich wird. Learning by doing wurde von TTPCG® in einer neuen Dimension umgesetzt. Was TTPCG® für eine minimale Startgebühr seinen Franchise-Nehmern bietet, hier aufzuzählen, würde diesen Presseartikel ins Uferlose ausweiten. Nach der kurzen Einarbeitung, bei der TTPCG® jede nur denkbare Unterstützung bietet, geht es los. Die Aufgabe der Franchise-Nehmer ist es, echte Interessenten zu beraten. Kaltakquise gibt es nicht. Die Beratung erfolgt auf dem Laptop und wird Schritt für Schritt vorgegeben. Die Voraussetzungen für diese Franchise-Partnerschaft, welche durchaus als Traumjob bezeichnet werden kann, sind gute Allgemeinbildung, Freude am Umgang mit Menschen und Internet Grundkenntnisse. Singles erhalten gratis dabei noch die Chance, beim Job sich zu verlieben, weil TTPCG® Franchise-Nehmer nur mit Menschen auf Partnersuche zu tun haben. Wer nun überlegt, ob er einen neuen Job sucht, oder Franchise- oder Lizenznehmer werden soll, der sollte sich mal über die einmalige Chance bei TTPCG® informieren.

Autor des Presseberichts ist der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Komarek.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

