Wissen Sie, warum Sie Projekte gewinnen oder verlieren?

Mit der WIN LOSS ANALYSE nutzen Sie Ihre historischen Wins und Losses für die Gegenwart und Zukunft. Das Ergebnis? Ihre Erfolgsquote steigt deutlich!

Die intelligente Win Loss Analyse (WLA) von PERFORMance 5D ist ein einfaches, aber umso gewinnbringenderes Werkzeug: Sie liefert Ihnen wertvolle Einsichten, die Ihre Erfolgsquote und Ihren Umsatz deutlich steigern können. So sind Sie in der Lage, auch Ihren Profit überdurchschnittlich zu steigern!

Mit pragmatisch, simplen Fragen identifizieren und analysieren wir die wahren Gründe für Ihre verlorenen Projekte und auch für ihre gewonnenen Projekte. Die Erkenntnisse daraus ergeben zwingende – neue, andere – Handlungen für aktuelle und zukünftige Projekte. Unsere Kunden, die die Win Loss Analyse und die daraus resultierenden Aktionen bereits erfolgreich umgesetzt haben, berichten von signifikanten Verbesserungen:

-Die Erfolgsquote “Angebot versus Abschluss” steigt deutlich!

-Der Umsatz steigt überdurchschnittlich und der Gewinn steigt ebenso.

Wie funktioniert die Win Loss Analyse (WLA)?

Nach einer Online Umfrage unter Ihren Vertriebsmitarbeiter mit lediglich 17 Fragen, erarbeiten wir aus einer kritischen Menge – von über 100 historisch gewonnenen oder verlorenen Projekten – für Sie eine augenöffnende “Spot on Analyse”. Diese zeigt genau, warum Sie Kundenprojekte gewinnen und warum sie solche auch verlieren. Folglich sind Sie in der Lage, diese Parameter bereits vor einer positiven oder negativen Kaufentscheidung zu analysieren. So führen und coachen Sie Ihr Verkaufsteam wesentlich effektiver und erfolgreicher!

Sie wissen bestens, welche zukünftigen Vorteile sich ergeben würden, wenn Sie die Antworten auf die wahren Parameter “für Erfolg oder Misserfolg” hätten – wenn es nicht der Preis oder die Technologie (das Produkt oder der Service), sondern zum Beispiel evtl. die Beziehung zum Buying Center, die Anzahl der (richtig) identifizierten Kaufentscheider, die Historie oder auch die Wettbewerbsposition war.

Mit Hilfe der Win Loss Analyse leiten Sie solche und andere Erkenntnisse erfolgreich bei aktuellen und zukünftigen Projekten ab – und erhöhen somit Ihre Abschlussquote signifikant!

Wann oder in welchem Fall ist die Win Loss Analyse (WLA) sinnvoll?

-Wenn Sie die wahren Gründe für Ihre gewonnenen und verlorenen Projekte wissen möchten – der Preis ist es üblicherweise im B2B Geschäft nur in weniger als 5 % aller Fälle!!!

-Wenn Sie in Zukunft frühzeitig Ihre “Losses” erkennen möchten.

-Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht immer mit allen und auch oft nicht mit den richtigen Entscheidungsträgern sprechen.

-Wenn Sie die Vorgehensweise der Besten Ihrer Vertriebsmitarbeitern duplizieren bzw. übertragen möchten.

-Wenn Sie Ihren Umsatz und Profit deutlich steigern möchten!

Welche Veränderungen und welchen Nutzen erhalten Sie durch die Win Loss Analyse (WLA)?

-Sie verstehen die wahren Gründe für Ihre “Wins” und “Losses”.

-Sie erkennen kritische Muster der Vergangenheit und wenden diese korrektiv in der Gegenwart und Zukunft an.

-Sie lernen diese Daten selbst zu erheben und zu analysieren – und können die Win Loss Analyse auch bequem in Ihr CRM integrieren. Damit sind die Daten tagesaktuell verfügbar. Auf Wunsch begleiten wir Sie danach auch auf dem Weg der Implementierung dieser wegweisenden Informationen!

Übrigens: Der ROI ist bei konsequenter Umsetzung sehr, sehr hoch!

Lassen Sie uns miteinander sprechen. Ihr Ansprechpartner Siegfried Kreuzer freut sich auf Ihren Kontakt!

Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Ihr Erfolg sind der Mittelpunkt unseres Handelns!

Das diversifizierte PERFORMance 5D Team begleitet Sie mit über 150 Jahren Erfahrung und baut Ihre Brücke zu einem zukunftsfähigen, agilen, robusten und überdurchschnittlich erfolgreichen Unternehmen!

Diese Herausforderungen gehen wir gemeinsam – basierend auf den 5 Dimensionen “Menschen, Werte, Tugenden, Leadership, Nachhaltigkeit” an – um die Wertschöpfung Ihres Unternehmens zu erhöhen!

Wir agieren holistisch, partnerschaftlich, pragmatisch, zielgerichtet und mit Herz und Verstand.

Herzlich willkommen bei PERORMance 5D!

Firmenkontakt

PERFORMance 5D

Siegfried Kreuzer

Maidenbergstr. 3

93059 Regensburg

+49 171 623 9879

info@performance5d.com

https://www.performance5d.com

Pressekontakt

kommUNIKATion-mv

Melanie Vijoglavic

Weißbräuhausgasse 2a

93047 Regensburg

0179 2396261

melanie@kommunikation-mv.com

http://www.kommunikation-mv.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.