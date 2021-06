“Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS” sucht das direkte Gespräch

Neue Perspektiven durch virtuelle Information

Frankfurt 16 .06.2021 Seit über 15 Jahren klärt die von Sanofi initiierte Aktion über die

Volkskrankheit Diabetes auf. Denn: Wer mehr weiß lebt besser. Die Initiative geht in diesem Jahr

einen virtuellen Weg. Ein Experten Talk am 24. Juni um 16.30 Uhr informiert und beantwortet Fragen,

die Menschen mit Diabetes beschäftigen. Früherkennung, Vorbeugung, Ernährung, Sport,

Bluthochdruck, Langzeitblutzuckerwert und vieles mehr die vielfältigen Themen zeigen, dass

Informationen zum Thema Diabetes so wichtig sind.

100 Jahre Insulin: Die Geschichte des lebenswichtigen Hormons

Ein Thema beim virtuellen Experten-Talk: ein zentrales Ereignis der Medizingeschichte jährt sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal: 1921 wurde Insulin entdeckt. Sanofi hat wenig später das erste Insulin auf den deutschen Markt gebracht. Seitdem unterstützt das Gesundheitsunternehmen Menschen mit Diabetes.

Am 24. Juni gibt es wieder Informationen und Antworten auf Ihre Fragen

Egal, ob am Laptop zu Hause im Wohnzimmer, mit dem Tablet aus dem Home-Office oder per Smartphone unterwegs – “Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS” informiert am 24. Juni ab 16.30 Uhr virtuell über die Zuckerkrankheit und beantwortet Fragen der Betroffenen. Der Diabetes Experten-Talk ist über die Aktions-Homepage unter www.gesuender-unter-7.de zu erreichen.

Über “Wissen, was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS”

“Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS” steht für bundesweite, nachhaltige Aufklärung über die Volkskrankheit Diabetes: Im Jahr 2021 geht die von Sanofi initiierte Aktion neue Wege mit virtuellen Events. Seit dem Jahr 2005 kooperiert die Diabetes-Aufklärungskampagne mit Fachgesellschaften, Patientenorganisationen, Krankenkassen und Medien. Partner der Aktion sind: Adipositas Stiftung, ÄrzteZeitung, Blood Sugar Lounge, DAK Gesundheit, Deutscher Diabetiker Bund e. V. (DDB), Deutsche Diabetes Föderation e. V. (DDF), Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes e. V. (DDH-M), Deutsche Diabetes Stiftung (DDS), Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz- und Kreislauferkrankungen e. V. (DGPR), DiabetesJournal, Diabetes Zeitung, Diabetologen eG Baden-Württemberg, DiaExpert, Deutscher Tanzsportverband e. V. (DTV), EKF Diagnostics, gesundheit.com, gesundheitswirtschaft rhein-main e. V., HealthCapital, herzmedizin, Insulinclub.de, LZ Gesundheitsreport, Natur + Pharmazie, Verband der DiabetesBeratungs- und Schulungsberufe e. V. (VDBD).

