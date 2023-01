Wissensimpulse für die Transformation im Gesundheitswesen: Weiterbildungen zu Digital Health und eHealth

Werden Sie fit für die digitale Transformation im Gesundheitswesen, diskutieren Sie mit Expertinnen und Experten das brandaktuelle Thema und gestalten Sie so selbst unser künftiges Gesundheitswesen mit.

Wir bieten verschiedene Formate an:

Hybridkurs: CAS eHealth – Gesundheit digital

Fundiert, praxisorientiert & interprofessionell, zentral in Luzern und online.

Der 10-tägige Fortbildungskurs bietet fundierte Wissensimpulse von 26 top Expertinnen und Experten zur Digitalen Transformation im Umgang mit Gesundheit und Krankheit und die Möglichkeit, das eigene Netzwerk zu erweitern. Keine Lust und Zeit nach Luzern zu reisen? Kein Problem! Nehmen Sie hybrid an dieser Fortbildung teil.

Nächster Kursstart: 22.4.2023

Nächster online-Infoabend: 21.3.2023

Detaillierter Lehrplan & Anmeldung

Interaktiver Onlinegruppenkurs: CAS Digital Health erfolgreich umsetzen

Unser internationaler Studiengang: online – kompakt – interaktiv.

In 10 interaktiven online Abendsessions werden die Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation für das Gesundheitswesen diskutiert. Das Format passt in den schneller gewordenen Alltag und bietet mit 24 Expertinnen und Experten Top-Fachwissen mit Fokus Deutschland und Europa. Die Teilnehmenden stammen jeweils zur Hälfte aus Deutschland und der Schweiz.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Belliger und Prof. Dr. Volker Amelung.

Nächster Kursstart: 20.9.2023

Detaillierter Lehrplan & Anmeldung

Summer School in Berlin: Healthcare Transformation

Unsere kompakte, vielfältige und interaktive Learning Journey nach Berlin.

Unsere Berlin Summer School zum Thema „Healthcare Transformation“ führt uns für 4 Tage in den europäischen Hotspot für digitale Gesundheit, nach Berlin. Wir tauchen ein in die Digital Health Startup Szene, lassen uns inspirieren von neuen Ideen, lernen digitale Geschäftsmodelle kennen, vernetzen uns mit Gründer*innen, Inkubatoren und Investorinnen und diskutieren wie digitale Lösungen nutzenstiftend in die Versorgungsprozesse kommen.

Kursdaten: 6.9.2023 – 9.9.2023

Detaillierter Lehrplan & Anmeldung

Das Institut für Kommunikation & Führung ist die schweizweit grösste Anbieterin von tertiärer Weiterbildung im Bereich Digitale Transformation, Transkulturelle Kommunikation & Kompetenzen, Leadership & Organisation und Wissen & Management. Seit seiner Gründung im Jahr 1988 ist das private Institut in Lehre, Forschung, Weiterbildung und Dienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen der angewandten Kommunikationswissenschaft tätig und versteht sich als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Das IKF ist international zertifiziert und vernetzt.

