Wissenstransfer im Unternehmen

Einfach gelöst mit Erklärvideos von Scribble Video

Hamburg im Februar 2022 – Erklärvideos von Scribble Video heben das Lernen auf ein völlig neues Level heben und schaffen wirklich nachhaltige Lernerfolge im E-Learning. Scribble Video ermöglicht ein besonders individuelles, an jeden einzelnen Lernenden angepasstes Lernen, das darüber hinaus auch noch Spass macht. Erklärfilme von Scribble Video präsentieren alle wichtigen Aspekte einfach und verständlich: ganz gleich, ob es darum geht, einen Mitarbeiter in neue Thematiken einzuarbeiten, ihn im Umgang mit einem neuen Produkt zu schulen oder mit einem neuen Programm vertraut zu machen. Es wird im weiteren erklärt, welche Vorteile das Angebot „Erklärvideo für die interne Kommunikation“ im E-Learning sonst noch bietet: https://erklaervideo-produktion.de/

Scribble Video hat über 7 Jahre Erfahrung in der Videoproduktion und stellt den Kunden Erfahrung aus über 500 erfolgreichen Videoprojekten zur Verfügung. Erklärvideos von Scribble Video sind das perfekte Tool, um neue Inhalte nachhaltig und mit Erfolg zu vermitteln. Das Angebot besticht dadurch, dass Erklärfilme die relevantesten Fakten aufgreifen und diese durch eine klare Sprache und einfache Illustrationen darstellen. Das erleichtert das Verständnis für komplexe Inhalte und das Gelernte kann sich besser festigen. Die Freude am Lernen spielt eine entscheidende Rolle. Erklärvideos können genau das leisten, denn ihr großer Vorteil liegt darin, dass sie gute Lerninhalte mit echtem Entertainment verknüpfen. Das erhöht den Spaß am Lernen, hält die Motivation hoch und fördert einen nachhaltigen Lernerfolg. Hier kann man mehr über weitere Ergebnisse erfahren, die sich mit Scribble Videos erzielen lassen: https://erklaervideo-produktion.de/

Das digitale Zeitalter offeriert mit den Erklärfilmen für E-Learning neue Lösungen. Die Vorteile der Erklärfilme von Scribble Video liegen auf der Hand: erstens findet beim E-Learning die Wissensvermittlung über Erklärfilme statt und wird dadurch zeit- unde ortsunabhängig und zweitens die Kunden müssen das Erklärvideo nur einmal produzieren und können es anschließend so häufig und so lange nutzen wie gewünscht, ohne dass neue Kosten entstehen.

„Es freut mich zu sehen, dass viele Unternehmen in Deutschland aktuell auf Erklärvideos setzen. Die Lernenden nehmen Inhalte über Bild und Ton schneller und nachhaltiger auf, als nur durch das bloße Lesen von Texten. Damit gehören Erklärvideos zu den wirkungsvollsten Lerninstrumenten. Das Wissen wird schneller aufgenommen und besser verarbeitet. Die Mitarbeiter können das Gelernte also leichter in der Praxis anwenden und es dadurch festigen.“- sagte Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video.

Scribble Video wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Erklärvideo-Agentur entwickelt. Scribble Video ist fokussiert auf den Erfolg ihrer Kunden und hat sich mit dem Service „Erklärvideo erstellen“ gut etabliert.

