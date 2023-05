WLAN überall: Magic 2 LAN DINrail Starter Kit bringt Gigabit-Speed ins ganze Haus

Aachen, 23. Mai 2023 – Was nützt riesige Bandbreite, wenn sie nur am Router zur Verfügung steht – und dieser oft noch im Keller oder Haushaltsraum zuhause ist? Nicht viel. Damit das Highspeed-Internet in jedem Zimmer ankommt, ist ein starkes Heimnetzwerk notwendig. Genau das bietet devolo mit dem neuen Magic 2 LAN DINrail Starter Kit. Das Besondere: Das DINrail-Modul speist das Internetsignal direkt im Sicherungskasten ins Stromnetz ein und verwandelt die vorhandenen Stromleitungen in leistungsstarke Netzwerkkabel.

Highspeed-Internet vom Sicherungskasten bis in jeden Raum

Damit von Anfang an nicht das kleinste bisschen Leistung verloren geht, haben die Aachener Netzwerk- und Powerline-Experten das Magic 2 LAN DINrail Modul entwickelt. Der Powerline-Adapter wird von einem Elektrotechniker direkt im Sicherungskasten verbaut, also genau dort, wo in vielen Haushalten der Internetanschluss liegt. Der Magic 2 LAN DINrail wird dann per Netzwerkkabel an den Router angeschlossen und im Sicherungskasten mit allen drei Phasen des Stromkreises verbunden. Dadurch kann er eine noch größere Bandbreite als herkömmliche Powerline-Adapter zur Verfügung stellen – und das an jeder einzelnen Steckdose des Hauses.

Hier kommt der Magic 2 WiFi 6 ins Spiel: Nutzer platzieren ihn dort, wo schnelles Internet und WLAN benötigt werden. Der leistungsstarke Magic 2 WiFi 6 wird einfach in eine freie Steckdose gesteckt und bietet zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie WLAN 6. So kosten Nutzer alle Vorteile ihrer Breitbandanschlüsse im ganzen Zuhause voll aus. Da der Magic 2 WiFi 6 zudem über eine integrierte Steckdose mit Netzfilter verfügt, geht kein wertvoller Steckdosenplatz verloren.

Extrem hohe Reichweite dank exklusivem devolo Know-how

Ein Magic-Netzwerk von devolo verfügt über eine Reichweite von bis zu 500 Metern. Diese extrem hohe Leistung wird durch eine ganze Reihe von exklusiven Technologien ermöglicht. So setzen alle devolo-Adapter der Magic 2-Serie auf die neueste Powerline-Übertragungstechnik G.hn für mehr Reichweite, Stabilität und einen hohen Datendurchsatz.

Flexible Lösung für kleine und große Netzwerke

Der Magic 2 LAN DINrail muss von einer qualifizierten Fachkraft im Sicherungskasten installiert werden. Alle weiteren „normalen“ Powerline-Adapter können von den Nutzern selbst in Betrieb genommen werden: Einfach in einer freien Steckdose platzieren, Knöpfchen drücken – fertig. devolo bietet den Magic 2 LAN DINrail zusammen mit einem Magic 2 WiFi 6 Adapter als Starter Kit zur unverbindlichen Preisempfehlung von 369,90 Euro an. Das devolo Powerline-Netzwerk lässt sich jederzeit leicht und flexibel auf bis zu acht Adapter erweitern. Mehr als genug, um in jedem Zimmer und jeder Etage einen schnellen Internet-Hotspot zu erstellen. devolo gewährt auf alle Powerline-Adapter eine Garantie von drei Jahren.

Weitere Produktinformationen: https://www.devolo.de/magic-2-lan-dinrail/variant/starter

devolo entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen, die Highspeed-Internet in jeden Winkel von Haus und Wohnung bringen. Kernprodukt ist devolo Magic, eine Technologie, die smarte wie flexible Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme und Lösungen für Glasfaseranschlüsse. Mit mehr als 45 Millionen verkauften Powerline-Adaptern zählt devolo zu den Marktführern weltweit. Über 850 internationale Testsiege und Auszeichnungen belegen die Innovationsführerschaft. devolo wurde 2002 in Aachen gegründet und ist in mehr als 10 Ländern vertreten.

Firmenkontakt

devolo AG

Marcel Schüll

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

+49 241 18279-514

+49 241 18279-999



http://www.devolo.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Marco Albert

Flößaustr. 90

90763 Fürth

+49 911 310910-0

+49 911 310910-99



http://pressecenter.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.