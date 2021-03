Wo siedelt sich ein Unternehmen in der Schweiz an?

Der Kanton Basel-Stadt bietet interessante Standortvorteile für Unternehmen!

Der deutschsprachige Halbkanton Basel-Stadt (BS) ist wieder auf dem Weg zur Spitze, was die Wirtschaftsförderung angeht. Die Credit Suisse führt jährlich eine Standortqualitätsanalyse durch, mit der sie die Attraktivität der Schweizer Kantone aus Unternehmersicht bewertet. Für das Jahr 2020 hatte sich Basel-Stadt den beachtlichen zweiten Platz gesichert.

Basel-Stadt bietet ansässigen Firmen, KMUs und Unternehmen viele Vorteile. Die nachstehenden drei Faktoren wurden bei der Analyse der Credit Suisse berücksichtigt.

1.Niedrige Unternehmenssteuern und ein geringes Abgabenniveau

2.Zentrale Lage und hervorragende Verkehrsanbindung

3.Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit hochqualifizierten Ausbildungen

1.Niedrige Unternehmenssteuern und ein geringes Abgabenniveau Strategie des Kantons BS ist es, generell die Steuersätze für Unternehmen und deren Mitarbeiter tief zu halten.

2.Zentrale Lage und hervorragende Verkehrsanbindung

Der Schweizer Kanton Basel-Stadt liegt im Herzen Europas. Die hervorragende Erschliessung durch den eigenen Flughafen, die Autobahn, durch Schiene und Hafen ist äusserst attraktiv für nationale und internationale Unternehmen. Die zwei Hauptverkehrsachsen, Schweiz/Frankreich Biel/Bienne-Belfort und die Nord-Süd-Verbindung Deutschland/Benelux-Italien, ermöglichen eine gute Erreichbarkeit und internationale Anbindung an das europäische Autobahnnetz. Über den trinationalen Flughafen sind viele Ziele im europäischen Ausland schnell zu erreichen. Die Mobilität durch die öffentlichen Verkehrsmittel Bahn, Tram, S-Bahn und Bus ist über die Grenzen des Kantons hinweg gewährleistet. Die Schweizer Rheinhäfen gewährleisten auch den Warentransport über den Wasserweg.

3.Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit hochqualifizierten Ausbildungen Gegenüber der restlichen Schweiz hat BS einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Fachkräften. Viele Arbeitspendler aus dem Elsass und Südbaden arbeiten in der Region. Ein hohes Qualitätsniveau von verfügbaren Arbeitskräften wird durch die Universität Basel mit gewährleistet. In den vier bekanntesten internationalen Hochschulrankings erreichte die Universität Basel in den letzten Jahren eine Platzierung auf den Rängen der besten 150 Universitäten der Welt.

Weitere interessante Faktoren, die für den Kanton Basel-Stadt sprechen, sind:

-Ein Kanton der Unternehmer

-Ein Kanton mit viel Innovationsgeist

-Wirtschaftsregion Basel Area

-Attraktivität des Standorts als Lebensraum

-Erstklassige kulturelle Angebote

-Hoher Sicherheitsstand im Kanton

-Der Umweltschutz wird ernst genommen

Ihr Partner für Gewerbeimmobilien im Kanton Basel-Stadt und Basel-Land

Peter Straub Immobilienmanagement bietet gewerblichen Mietern unterschiedliche Objekte in Basel-Stadt an. Mit dem Neubauprojekt “Im Leonhard” stehen am Steinengraben über 2.400 qm modernster Büro- und Gewerbeflächen zur Verfügung. Das zukunftsorientierte Konzept des Neubaus vereint Arbeits- und Wohnbereich im selben Gebäude, ohne sie zu vermischen. Die Nähe zur Innerstadt und die perfekte Lage mit kurzen Verbindungen zu Autobahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln sprechen überzeugend für das Objekt. www.imleonhard.ch

In absehbarer Zeit finden Sie auf dem neuen Areal im Norden von Basel kleine und grosse Gewerbeflächen. Das Areal, Volta Nord, biete Ihnen neue Möglichkeiten für Retail, Firmen und Gewerbe. Die interessante Mischung von Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit sprechen für den Standort. Die hervorragende Verkehrsanbindung, die Nähe zum Flughafen und die Lage im Dreiländereck CH-F-D sind mit ausschlaggeben für die Attraktivität des Areals. Die unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss Richtung Schweiz, Frankreich und Deutschland, sowie zu den Rheinhäfen und der Innerstadt sind weitere herausragende Vorteile für den Standort. http://www.volta-basel.ch/

Im Portfolio von Peter Straub Immobilienmanagement befinden sich Gewerbeliegenschaften des angrenzenden Kantons, Basel-Landschaft, in Aesch, Bubendorf, Liestal, Pratteln und Reinach. Die Gewerbeimmobilien sind Büroimmobilien, flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien, Flächen für Logistik und Life-Science. Bei uns finden Sie auch Retail- und Verkaufsräume als idealen Präsentationsort Ihres Warenangebotes. Einige Standorte halten auch Lager bereit. Mehr Informationen und weitere Details zu den Liegenschaften finden Sie auf der Webseite:

Flächenangebot

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.