Wochenend-Kurs am 24./25. Juni 2023: „Umgang mit der Wünschelrute im Alltag“

Rutengehen ist keine Kunst, will aber gelernt sein! Das Rutengehen hat eine jahrtausend alte Tradition, die man erlernen kann, wie berühmte Persönlichkeiten in der Vergangenheit bereits gezeigt haben.

In unserem Wochenendkurs lernen Sie den Umgang mit verschiedenen Wünschelruten kennen und bekommen Einblicke in die Radiästhesie (die Strahlenfühligkeit). Sie erfahren wie Sie die Wünschelruten als Werkzeug im Alltag nutzen können. Zum Beispiel um Wasseradern zu finden, aber auch vieles andere mehr. So lernen Sie auch die Anzeichen von Belastungen durch Erdstrahlen in der Natur zu erkennen.

Im Zeitalter der modernen Technik unterliegen wir heute fast ausschliesslich den Ergebnissen moderner (Mess-)Apparate. Die Fühligkeit (Radiästhesie) und Intuition des Menschen zählt immer weniger. Wobei uns gerade die Tierwelt, zum Beispiel der Hund mit seinem guten Gehör- und Geruchssinn zeigt, was der Instinkt und die Sinne entdecken können. Leider verfügen nicht alle Menschen über diese natürliche Fühligkeit – ca. 5 % fehlt diese.

Nicht die Rute ist das Messinstrument, sondern der menschliche Körper:

Wie Goethe einst sagte: “ Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und genauste Apparat den es geben kann. Und das ist eben das größte Unheil der neueren Physik, dass man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat und bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja was sie leisten kann dadurch beschränken und beweisen will.“

Muten (das Rutengehen) hat nichts mit Zauberei, Mythen oder gottgegebenen außergewöhnlichen Fähigkeiten zutun. Das Entscheidene beim Rutengehen ist körperliche Entspannung, mentale Vorbereitung und ein gutes Vorstellungsvermögen. Die besten Ergebnisse bei der Rutenarbeit erreicht man durch das notwendige Hintergrundwissen und viel Übung.

Im Kurs lernen Sie Ihre Fühligkeit zu sensibilieren und dabei unterschiedliche Wünschelruten als Werkzeug zu nutzen. Sie wollen mehr wissen über den Wochenend-Kurs, in dem Jedermann den Umgang mit der Wünschelrute im Alltag kennenlernen kann?

