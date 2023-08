Wöllhaf-Gruppe präsentiert neue Gesellschafterstruktur

Jörg Rösemeier geschäftsführender Gesellschafter des mittelständischen Gastro- und Retailunternehmens

Die Wöllhaf-Gruppe gibt bekannt, dass Jörg Rösemeier seit Juli 2023 geschäftsführenden Gesellschafter der Unternehmensgruppe ist. Rösemeier ist seit 26 Jahren im Unternehmen aktiv – zuletzt als Geschäftsführer aller Unternehmungen der Gruppe. Mit dem Schritt wird das inhabergeführte Unternehmen zum 40-jährigen Firmenjubiläum für die Zukunft gestärkt und strategisch langfristig positioniert. Rösemeier möchte die Marke by Wöllhaf in der Verbindung von Tradition und Innovation weiter ausbauen. Neben Gastronomie und Handel an Verkehrsflughäfen werden dabei auch weitere hochfrequentierte Standorte ins Auge gefasst – wie zuletzt mit der Neueröffnung von Sweet Capital in The Playce am Potsdamer Platz in Berlins-Mitte.

Die Familie Wöllhaf äußerte sich zu dieser gemeinsamen Entscheidung: Mit der Beteiligung von Jörg Rösemeier als Mitgesellschafter positionieren wir unser Unternehmen strategisch für die kommenden Jahre und festigen unseren Ruf als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen. Jörg Rösemeier steht für die Verbindung von Tradition und Innovation bei Wöllhaf und wird dazu beitragen, attraktive Konzepte an Verkehrsflughäfen sowie innerstädtischen Standorten weiterzuentwickeln und zu betreiben. Wir sind überzeugt, dass Jörg Rösemeier das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs unterstützen und mit neuen Ideen bereichern wird.

Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, die positive Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben. Der Markt hat sich verändert, und wir sind bereit, mit innovativen Konzepten, modernen Produkten und einer verstärkten Fokussierung auf neue Geschäftsfelder und Standorte darauf zu reagieren. Gemeinsam mit einem erfahrenen und eingespielten Team werde ich sicherstellen, dass Wöllhaf weiter für Qualität und Erfolg steht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs, und ich sehe es als meine Aufgabe, gemeinsam mit ihnen die Zukunft zu gestalten und unsere Gäste zu begeistern.

Jörg Rösemeier, geschäftsführender Gesellschafter der Wöllhaf-Gruppe

(Foto: Christian von Polentz)

Bereits seit 2019 ist Jörg Rösemeier als Geschäftsführer der gesamten Wöllhaf-Gruppe tätig und bringt umfangreiche Erfahrungen in der Gastronomie- und Hotelbranche mit. Nach seiner Ausbildung als Koch und Restaurantfachmann sowie einem Studium zum Betriebswirt für das Hotel- und Gaststättengewerbe begann er seine Karriere bei der C. Wöllhaf GastroService GmbH. Dort hatte er verschiedene Führungspositionen inne, bevor er 2016 als Geschäftsführer den Ausbau der Wöllhaf Retail GmbH verantwortete – dem expandierenden Handelszweig der Wöllhaf-Gruppe.

Die neue Position von Jörg Rösemeier als geschäftsführender Gesellschafter der Wöllhaf-Gruppe ab Juli 2023 ist ein weiterer Schritt, um das Unternehmen zum 40-jährigen Firmenjubiläum zukunftsorientiert aufzustellen und die langjährige Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Unter seiner Führung wird die Wöllhaf-Gruppe ihre Position als innovatives Unternehmen der Gastronomie- und Retailbranche weiter stärken und neue Konzepte an Verkehrsflughäfen sowie innerstädtischen Standorten entwickeln und betreiben.

by Wöllhaf steht für jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb von Gastronomie, Retailgeschäften und Eventlocations an deutschen Flughäfen.

Mit mehr als 20 Restaurants und Shops in Berlin, Frankfurt und Köln-Bonn ist Wöllhaf als mittelständisches Unternehmen mit über 300 Angestellten ein leistungsstarker Partner, der sich durch hochwertige Konzepte und zugeschnittene Angebote für Reisende auszeichnet.

Ab sofort steht Wöllhaf auch für innovative Konzepte an weiteren pulsierenden und spannenden Orten -so zum Beispiel am Potsdamer Platz in Berlin.

