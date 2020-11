Wohlig warm durch die Adventszeit mit dem Tee Adventskalender von AURESA

Hanauer Tee Onlineshop bietet 24-mal leckeren Teegenuss für die Weihnachtszeit

Der Adventskalender ist eine vorweihnachtliche Tradition, die viele von uns schon seit frühster Kindheit begleitet. Die allmorgendliche Suche nach dem richtigen Türchen, Täschchen oder Beutel, verbunden mit der Vorfreude auf das was darin enthalten ist, schafft es seit Generationen sowohl Jung als auch Alt zu begeistern. Tee gibt in Adventskalendern eine erstklassige Figur ab, schließlich passt das Heißgetränk hervorragend in die kalte Winter- und Weihnachtszeit. Der Tee Adventskalender von AURESA https://www.auresa.de/tee-adventskalender enthält 24 ausgewählte koffeinfreie Teesorten, mit denen die Wartezeit auf das Weihnachtsfest wie im Flug vergeht.

Koffeinfreier Teegenuss für Jung und Alt

Bei den im Tee Adventskalender enthaltenen Tees handelt es sich um die beliebtesten Kräutertees, Früchtetees und Rooibos Tees aus dem AURESA Onlineshop https://www.auresa.de/tee/. Die koffeinfreien Teesorten können problemlos auch bereits von Kindern getrunken werden, sodass der Adventskalender unbeschwerten Teegenuss für die ganze Familie bietet. Die 24 Teetüten enthalten zwischen 10g und 30g losen Tee, womit sich je nach Sorte bis zu 20 Tassen Tee aufbrühen lassen.

“Adventskalender gehören für mich ebenso zur Vorweihnachtszeit, wie Tee. Warum also nicht beide miteinander kombinieren? Herausgekommen ist dabei unser neuer Tee Adventskalender. Bei der Zusammenstellung der Teesorten war es uns besonders wichtig, dass die ganze Familie gemeinschaftlich am Teegenuss teilhaben kann. Deshalb haben wir uns für einen komplett koffeinfreien Adventskalender entschieden. So können sämtliche Tees nicht nur zu jeder Tageszeit, sondern auch von Kindern, Schwangeren oder Menschen mit einer Koffeinunverträglichkeit getrunken werden.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer des Hanauer Tee Online-Shops AURESA https://www.auresa.de/ .

Entspannte Feiertage mit fairem und klimaneutralem Tee von AURESA

Sämtliche Bestellungen im Onlineshop von AURESA werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt. Sowohl Bürogebäude und Lager, als auch der Shopserver des Teeversands werden mit Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben. Die Tees werden allesamt fair gehandelt und das Unternehmen legt großen Wert auf eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt bei AURESA auf Bio Tee, da dieser auf eine für Mensch und Umwelt besonders schonende Weise angebaut und hergestellt wird.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

