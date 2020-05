Wohnen mit romantischem Flair

Welche Fenster passen zum Landhausstil?

Wohnen im romantischen Landhausstil fängt nicht erst bei der Einrichtung an. Wer vor einer Bauentscheidung steht und das Flair des Landlebens liebt, hat heute alle Möglichkeiten, seinen Traum zu verwirklichen. Natürliche Materialien spielen dabei eine wichtige Rolle – von der Gebäudebeschaffenheit bis zum Fenster.

Zum naturnahen Ambiente passen aus Holz gefertigte Landhausfenster mit einem Anstrich in Weiß oder in gedeckten Farbtönen besonders gut. Sie sorgen von innen wie von außen für eine warme Optik, strahlen Wohnlichkeit und Gemütlichkeit aus. Ohne Abstriche bei der Technik übrigens, denn moderne Holzfenster bieten hervorragende Werte bei der Wärmedämmung wie auch beim Schallschutz und beim Einbruchschutz. Landhausfenster werden inzwischen auch in einer Holz-Aluminium-Variante angeboten. Dabei sorgt die außen aufgesetzte Aluminiumschale für zusätzlichen Wetterschutz und absolute Pflegeleichtigkeit.

Gestalten mit Sprossen und Beschlägen

Fenstersprossen eröffnen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Ob traditionell als glasteilendes Element, auf der Außenseite aufgesetzt oder innerhalb der Isolierverglasung, ob eckig, in schlichter Rundung oder mit Zierelementen: Sprossen verleihen jedem Objekt seinen besonderen Charakter. Wer ganz stilecht im klassischen Landhaus-Design bleiben möchte, kann die Fenster mit nostalgischen Beschlägen und Griffen aus Messing oder geschmiedetem Eisen versehen. Und ob als funktionales Element oder nur zur Zierde: Fensterläden aus Holz vervollkommnen die traditionelle Optik.

Weitere Informationen und ein Fachbetriebsverzeichnis gibt es unter www.proholzfenster.de Unter www.holzfensterberatung.de können Verbraucher Kontakt zu Experten des Bundesverbandes ProHolzfenster aufnehmen.

Der Bundesverband ProHolzfenster e.V. (BPH) gründete sich 1994 (damals unter der Bezeichnung Initiative ProHolzfenster e.V.). Mitglieder sind Fensterhersteller, Zulieferfirmen, Architekten und Planer, die vom hochwertigen Produkt Holzfenster und Holz-Alu-Fenster überzeugt sind. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, über die Vorteile des nachhaltigen Werkstoffs Holz im Fenster- und Türenbau zu informieren.

Bildquelle: Bröcking Fenster/Bundesverband ProHolzfenster