WordPress Sicherheit & Wartung – Pocast – Wie sichere ich meine WordPressseite?

Im Internet liegen Chancen und Risiken nah beieinander. Hinter jedem Login auf einer Plattform ob auf Social Media oder im E-Commerce liegen wertvolle persönliche Daten.

Um diese Daten zu schützen, rückt seit einigen Jahren die Sicherheit im Web immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Längst sind Begriffe wie Zwei-Faktor-Authentifizierung fester Bestandteil unseres digitalen Alltags.

Auch sind wir in unserem digitalen Alltag den Gefahren der organisierten Kriminalität ausgesetzt. Ob es sich nun um Hobby Hacker, Skript Kiddies oder um professionelle Cyberkriminelle handelt: Wer sich nicht ordentlich vor ihnen schützt, riskiert den Verlust seiner Daten oder seines digitalen Guts.

Dies gilt insbesondere für alle, die eine eigene Website betreiben. Eine kleine Sicherheitslücke, die übersehen wurde, kann zum Verlust der Verfügbarkeit der Webseite führen und Marketingkampagnen ruinieren, Besucher auf unseriöse Seiten weiterleiten, Schadcode hinterlegen oder private Daten offenlegen.

Als WordPress Agentur wissen wir um die Anfälligkeit von WordPress, was seiner Popularität und Marktführung zuzuschreiben ist. Daher steht die Frage im Raum, wie man die eigene WordPress-Seite oder seinen WooCommerce-Shop richtig schützen kann.

Worauf muss man bei der Aktualisierung von Plug-Ins achten? Wann und wie oft muss das CMS geupdatet werden? Und wann Backups? Wer sollte alles welche Zugriffberechtigungen erhalten? Und was sind die Top-Sicherheitslücken vieler WordPress Seiten und wie behebt man diese?

Dies und viel mehr diskutieren Simon Boe und Stefan Streichan in der neusten Podcast Episode zum Thema WordPress Sicherheit & Wartung.

