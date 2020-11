work4safety: Arbeitsplatzbegehung der Zukunft erhält VBG Next Präventionspreis

Work4Safety – Tempo-Team App zur Überprüfung der Arbeitsplatzsicherheit wurde mit dem Präventionspreis der gesetzlichen Unfallversicherung VBG ausgezeichnet.

Offenbach, 17. November 2020 – Kein Klemmbrett, kein Papier: Mit der work4safety App von Tempo-Team lassen sich die notwendigen Arbeitsplatzbegehungen im Betrieb bequem mit dem Smartphone erledigen. Die mobile Dokumentation erfolgt mit Hilfe von Spracheingabe sowie Bild- und Videofunktion direkt vor Ort. Verwaltet werden die Daten anschließend in einer zentralen Datenbank im work4safety Web-Portal. Die innovative Form der Arbeitsplatzbegehung wurde nun mit dem VBG Next Präventionspreis ausgezeichnet.

“Bis 2018 war die Dokumentation einer Begehungen gemäß ASiG umständlich, fehleranfällig und häufig nicht detailliert genug. Sie erfolgte schriftlich mittels Fragebogen und Klemmbrett, die Ergebnisse wurden daraufhin in Excel-Dateien übertragen und im Unternehmensnetz geteilt. Die Übermittlung der Daten in Excel bedeutete zusätzlichen Aufwand und einen weiteren Risikofaktor. Übertragungsfehler konnten nicht ausgeschlossen werden”, erklärt Ulrich Telscher (Leiter IT bei Tempo-Team), die Motivation zur Entwicklung von work4safety. “Die Lösung sahen wir in einer mobilen, digitalen Erfassung und Verarbeitung der Daten. Hierzu bedurfte es einer technischen Applikation zur strukturierten Steuerung der Gefährdungsbeurteilung und deren Ergebnisse wie Risikoanalyse, Wiederholungsbegehungen etc.”

In Zusammenarbeit der Abteilungen IT, Integrierte Managementsysteme und Marketing entstand so das Projekt work4safety als digitale Lösung zur Dokumentation und zur Steuerung von Begehungen gemäß ASiG. “Eine zentrale Herausforderung war vor allem der feine Balanceakt zwischen der Einhaltung aller vorgegebenen Richtlinien und einer benutzerfreundlichen Usability”, erinnert sich Marco Kogan (Leiter Marketing & Kommunikation bei TT).

Nach Analyse aller Anforderungen entstand schließlich eine native App, die die Dokumentation der Begehung direkt vor Ort unter Einsatz von Video, Foto, Voice unterstützt. Der Vorteil: Eine direkte Umwandlung von Voice in Text ermöglicht eine unkomplizierte Anwendung. Die Begehungen vor Ort werden durch ein Survey-Konzept geführt und können für jeden Arbeitsplatz individualisiert werden.

Im Hintergrund befindet sich eine zentrale Datenbank mit einem Browser Frontend für alle Nutzer mit Zugriff auf die Begehungsdokumentationen. Das ermöglicht eine zentrale Verwaltung und Steuerung von Nutzern, Berechtigungen/Benutzerrollen, Katalogen und Surveys. Da es sich bei work4safety um ein mandantenfähiges Konzept handelt, kann die App ebenfalls für andere Unternehmen nutzbar gemacht werden.

Seit April 2018 werden Gefährdungsbeurteilung von Tempo-Team ausschließlich über work4safety dokumentiert. “Wir konnten gleich nach der Einführung eine sehr hohe User Akzeptanz verzeichnen”, blickt Ulrich Telscher zurück. “Themen wie Arbeitsplatzbegehung und Arbeitsplatzsicherheit werden durch den Einsatz moderner Medien deutlich positiver wahrgenommen. Die Aufwandsreduzierung trägt ebenfalls zu einer gesteigerten Akzeptanz, aber auch einer erhöhten Aufmerksamkeit innerhalb der Prozess-Schritte bei.”

Weitere Informationen zu work4safety und Kontakt für interessierte Unternehmen:

https://www.tempo-team.com/work4safety.html

Über Tempo-Team Personaldienstleistungen

Seit über 40 Jahren ist Tempo-Team Partner von Kandidaten und Unternehmen in den Belangen Beruf, Karriere und Personalführung. Heute gehört Tempo-Team zu den Top-Personaldienstleistern Deutschlands und ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von qualifizierten Mitarbeitern.

Ebenso steht Tempo-Team für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team. Hierbei ist das Unternehmen oftmals auch Vorreiter bei der Entwicklung digitaler Lösungen für das Personalwesen.

Über VBG_NEXT – Gemeinsam Prävention entwickeln

Unter VBG_NEXT werden Einreichungen veröffentlicht, die wichtige Impulse für die betriebliche Präventionsarbeit für andere Mitgliedsbetriebe der VBG geben. Teilnehmen kann jedes Unternehmen, das eine Idee zur konkreten Verbesserung von Arbeitsabläufen und -bedingungen hat oder ein Verfahren, eine Maßnahme oder ein technisches Produkt entwickelt und umgesetzt hat und die Rechte daran besitzt, wenn es der Verbesserung der Gesundheit und der Sicherheit bei der Arbeit dient. Voraussetzung ist, dass das einreichende Unternehmen Mitgliedsbetrieb der VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft gesetzliche Unfallversicherung, bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts) ist.

Bewertungskriterien fur den Präventionspreis sind:

1. Wirksamkeit, wenn die Maßnahme bereits umgesetzt wurde

2. Innovationsgrad und Zukunftsfähigkeit

3. Wirtschaftlichkeit

4. Anwendbarkeit und Übertragbarkeit

Weitere Informationen:

https://www.vbgnext.de/

https://www.vbgnext.de/profitieren/?id=182

