Workshop der Heilpraktiker Schule Wimmer: Mit Ayurveda in den Frühling

Heilpraktiker Schule Wimmer: Neuer Ayurveda Workshop

Die Heilpraktiker Schule Wimmer lädt am Samstag, den 6. April 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr zu einem Workshop ein, der sich mit dem Thema „Mit Ayurveda in den Frühling“ beschäftigt. Unter der Leitung von Dozentin Sabine Escher werden verschiedene Methoden des Ayurveda vorgestellt, um sich auf die Frühlingszeit vorzubereiten und einem Kapha-Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Einblicke in die ayurvedischen Doshas und erfahren, wie sie mit mehr Leichtigkeit in den Frühling starten können.

Ayurveda, die altindische Heilkunst, betrachtet den Menschen als einzigartiges Individuum und strebt nach einem harmonischen Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele.

Während des Workshops werden die Grundlagen des Ayurveda vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die verschiedenen ayurvedischen Therapieverfahren. Es werden praktische Übungen angeboten, die den Teilnehmern helfen, das Gelernte selbst anzuwenden.

Der Workshop richtet sich an alle, die sich für Ayurveda interessieren und einen Einblick in diese ganzheitliche Heilmethode erhalten möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Heilpraktikerschule Wimmer

Schule für ganzheitliche Heilkunde

Fischtorplatz 14

55116 Mainz

+49 (0) 6131 2770063

+49 (0) 6131 2770064 (Fax)

info@heilpraktikerschule-wimmer.de

www.heilpraktikerschule-wimmer.de

Bildquelle: Heilpraktiker Schule Wimmer