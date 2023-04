WSO2 befördert Asanka Abeysinghe zum CTO

Mit seinem Wechsel vom Chief Technology Evangelist zum CTO wird Asanka Abeysinghe die externe Architekturstrategie für die Open-Source- und SaaS-Lösungen von WSO2 leiten

München – 25. April 2023 – WSO2, führender Anbieter von Technologien für die digitale Transformation, ernennt Asanka Abeysinghe zum Chief Technology Officer (CTO). Asanka Abeysinghe, der seit 2008 verschiedene Führungspositionen im Technologiebereich bei WSO2 begleitet hat, war zuletzt als Chief Technology Evangelist des Unternehmens tätig. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Software-Architektur und -Entwicklung und unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von Programmen zur digitalen Transformation, die zu kundenorientierten digitalen Anwendungen führen.

Tausende von Organisationen, darunter Hunderte der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, verlassen sich auf die Cloud-nativen Software-as-a-Service-Angebote (SaaS) und Open-Source-Software von WSO2, um ihre digitale Transformation voranzutreiben. Sie führen jährlich 60 Billionen Transaktionen durch und verwalten über 1 Milliarde Identitäten. Durch den Einsatz von WSO2 für Anwendungsentwicklung, API-Verwaltung, Integration und Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) nutzen diese Organisationen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre Geschäftsfunktionen sicher als digital Experience bereitzustellen.

Als CTO wird sich Asanka darauf konzentrieren, die externe Architekturstrategie von WSO2 voranzutreiben, Kunden bei der digitalen Transformation zu beraten und die Open-Source- und SaaS-Plattformen von WSO2 im Hinblick auf Kundenzufriedenheit und Wertschöpfung zu optimieren. Dabei wird er auch seinen Beitrag zu den grundlegenden Konzepten der Branche ausbauen. Dazu gehören der zellenbasierte Architekturansatz für die Choreo SaaS-Anwendungsentwicklungssuite und das digitale Doppelkonzept, das WSO2s Asgardeo SaaS für Kunden-IAM (CIAM) zugrunde liegt. Darüber hinaus wird Asanka die Vision des Unternehmens zusammen mit der Referenzmethodik von WSO2 für Entwicklung, Kundenerfolg und Implementierung vorantreiben.

„Asanka spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Plattformen, der Aufklärung des Marktes und als vertrauenswürdiger Berater für Unternehmen bei der digitalen Transformation“, sagt Dr. Sanjiva Weerawarana, Gründer und CEO von WSO2. „Als Vordenker im Bereich der Architekturen für die digitalen Anforderungen von heute und mit engen Verbindungen zu unseren Kunden ist Asanka bestens positioniert, um die Entwicklung und Einführung unserer Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben. Es ist eine echte Ehre, dass er als CTO fungiert.“

„Wir bei WSO2 haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Erstellung von Digital Experiences für unsere Kunden zu vereinfachen, indem wir unsere neue Generation von SaaS-Angeboten und Open-Source-Software ausbauen, um Software-Entwicklungsteams dabei zu helfen, schneller Innovationen umzusetzen“, so Asanka Abeysinghe, CTO von WSO2. „So wie wir Unternehmen bei der Bereitstellung kundenorientierter digitaler Anwendungen beraten, werde ich als CTO vor allem den Markt aufklären, das Feedback der Nutzer in die Produktentwicklung einfließen lassen und strategische Beratungsleistungen erbringen, um unseren Kunden die notwendige Grundlage für ihren Erfolg zu bieten.“

Über Asanka Abeysinghe

Asanka Abeysinghe bringt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung in seine Rolle als WSO2 CTO ein. Dazu gehören das Design und die Implementierung hochskalierbarer verteilter Systeme, serviceorientierter und Microservice-Architekturen im Finanzbereich, mobiler Plattformen und verschiedener Lösungen zur Geschäftsintegration. Er ist ein regelmäßiger Redner bei zahlreichen globalen Veranstaltungen und vielen Tech-Meetups in der San Francisco Bay Area. Darüber hinaus ist Asanka ein Committer bei der Apache Software Foundation und Mitglied des Forbes Technology Council. Er ist außerdem Buchautor, veröffentlicht den Architect to Architect Blog und schreibt regelmäßig Beiträge für Publikationen der Technologiebranche.

Asanka kam 2008 als Architekt zu WSO2, bevor er Director und später Vice President of Solutions Architecture wurde. Im Jahr 2018 wechselte Asanka in das CTO-Büro und war als Vice President of Architecture und stellvertretender CTO tätig, bevor sie 2020 Chief Technology Evangelist wurde. Vor seiner Tätigkeit bei WSO2 hatte Asanka mehrere Technologie- und Managementpositionen in Produktentwicklungsunternehmen inne. Er hat einen BSc in MIS von der National University of Ireland.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

